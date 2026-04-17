Mladić (22) u Zagrebu ukrao parfeme vrijedne gotovo 9000 eura: Uhićen je

Policija je uhitila je i kazneno prijavila 22-godišnjaka kojega tereti za krađe više od 40 parfema vrijednih preko 8700 eura, izvijestila je zagrebačka policija.
Kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila da je osumnjičeni, sam ili uz pomoć dvojice nepoznatih muškaraca, počinio ukupno osam kaznenih djela i to pet teških krađa i tri krađe.
Sumnja se da je od sredine siječnja do sredine travnja ove godine na području Centra, u trgovini u Ilici, zajedno s jednim ili dvojicom pomagača na osobito drzak način krao parfeme.
U pojedinim slučajevima su pomagači držali vrata ili upozoravali zaposlenice da ne prilaze, dok je 22-godišnjak s polica uzimao skuplje proizvode.
Policija sumnja i da je od kraja studenoga 2024. do kraja svibnja 2025. na području Novog Zagreba u još tri navrata krao iz parfumerije u trgovačkom centru u Ulici Vice Vukova. Ukupno je, prema sumnjama policije, otuđen 41 parfem ukupne vrijednosti 8770 eura.
Policija je osumnjičenog 22-godišnjaka uz kaznenu prijavu predala pritvorskom nadzorniku, dok za dvojicom pomagača i dalje traga.
