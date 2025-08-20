Mladić osumnjičen za silovanje na Pagu: Određen mu istražni zatvor

Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) u Zadru donijelo je u srijedu rješenje o provođenju istrage protiv 23-godišnjega hrvatskog državljanina zbog kaznenog djela silovanja na Pagu, a sudac istrage odredio mu je, na prijedlog ŽDO-a, istražni zatvor, priopćio je DORH.
Nakon provedene dokazne radnje prvog ispitivanja državljanina Republike Hrvatske (2002.) doneseno je rješenje o provođenju istrage protiv muškarca zbog kaznenog djela silovanja, objavio je ŽDO u Zadru na službenim stranicama.
Postoji osnovana sumnja da je okrivljeni 23-godišnjak počinio to kazneno djelo 17. kolovoza na području otoka Paga na štetu hrvatske državljanke, ističe se u priopćenju.
Nakon ispitivanja osumnjičenika, tužiteljstvo je predložilo sucu istrage Županijskog suda u Zadru određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke.
Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i okrivljeniku odredio istražni zatvor.
