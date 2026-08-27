Mostovci: Turudić je na testu. Hoće li DORH istražiti cijeli lanac trovanja ili će neki proći neokrznuto?

"To se razdoblje ne smije izostaviti. Ono pokazuje povezanost Vlade, koja je mijenjala zakone i olakšavala uvoz i iskipavanje otpada, s odgovornošću tadašnjeg ministra Tomislava Ćorića, Andreja Plenkovića te županijskih vlasti u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji. Ako Šincek nije imao dozvolu za iskipavanje otpada na Silosu i Rakitovcu, DORH mora utvrditi tko je to omogućio i tko je na tome profitirao", rekao je Troskot i zatražio da se ispita i uloga gospićkog Komunalca u prijevozu otpada između Silosa, Rakitovca i Benkovca, kao i politička odgovornost Darka Milinovića, koji je u ključnim razdobljima bio ličko-senjski župan, a potom gradonačelnik Gospića.