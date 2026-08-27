troskot i miletić
Mostovci: Turudić je na testu. Hoće li DORH istražiti cijeli lanac trovanja ili će neki proći neokrznuto?
Saborski zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić poručili su danas s Rakitovca da je ta lokacija postala simbol nacionalne veleizdaje jer su Vlada i nadležne institucije godinama dopuštale odlaganje otrovnog otpada, dok danas iz plana sanacije izostavljaju jedno od ključnih odlagališta.
Od DORH-a i glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića zatražili su da kaznenim progonom obuhvate sve politički i poslovno odgovorne te spriječe da tvrtke za koje se sumnja da su sudjelovale u iskipavanju otpada, sada zarađuju na sanaciji.
"Kao što je Knin simbol nacionalne pobjede, tako je Rakitovac postao simbol nacionalne veleizdaje. Ova dva tornja silosa danas su tornjevi veleizdaje i svjedoci onoga što se godinama događalo pred očima državnih institucija", poručio je Troskot.
Upozorio je na kružni model poslovanja s otpadom u kojem se tvrtke koje su sudjelovale u njegovu ilegalnom iskipavanju, pojavljuju u poslovima sanacije istoga tog otpada. "Tvrtke povezane s ilegalnim iskipavanjem otpada, među kojima su Šincekove tvrtke, talijanske kompanije, CE-ZA-R, Kemis-Termoclean i Gajeta, nakon nekog vremena pojavljuju se u postupcima sanacije. Bivša ministrica Mirela Holy govorila je da je na varaždinskom slučaju najbolje pokazano kako su određene tvrtke povezane s CE-ZA-R-om iskipavale otpad, da bi se poslije upravo CE-ZA-R pojavio u njegovoj sanaciji", rekao je Troskot.
Upozorio je da se sada stvara dojam kako će država CE-ZA-R izostaviti iz kaznenog progona u slučaju Gospića, nakon čega bi se ta tvrtka mogla uključiti u poslove sanacije. "Nećemo dopustiti da oni koji su sudjelovali u iskipavanju otpada poslije taj isti otpad saniraju i na tome ponovno zarađuju. DORH mora istražiti cijeli lanac, od uvoza i prijevoza do iskipavanja i buduće sanacije. Ivan Turudić na ovom će slučaju pokazati stoji li na strani pravde i hrvatskog naroda ili na strani onih koji su počinili ovaj bioteroristički čin", naglasio je.
Troskot se osvrnuo i na navode o približno 150.000 tona otpada koje je CE-ZA-R navodno iskipao na području Dikla u Zadru, zbog čega je podnesena kaznena prijava. "Ako se CE-ZA-R pojavio u sanaciji Varaždina, ako se sada prijavljuje za poslove povezane sa sanacijom Gospića, hoće li se sutra pojaviti i u Zadru? Hoće li oni za koje se sumnja da su otpad iskipavali dobiti priliku sanirati ga novcem hrvatskih građana? DORH i Turudić na to moraju odgovoriti".
Dodao je da podaci slovenskih institucija potvrđuju kako se otpad na području Silosa i Rakitovca masovno iskipavao još 2020. godine, zbog čega istragom mora biti obuhvaćeno cijelo razdoblje od 2019. do 2021. godine, kada je ličko-senjski župan bio Darko Milinović.
"To se razdoblje ne smije izostaviti. Ono pokazuje povezanost Vlade, koja je mijenjala zakone i olakšavala uvoz i iskipavanje otpada, s odgovornošću tadašnjeg ministra Tomislava Ćorića, Andreja Plenkovića te županijskih vlasti u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji. Ako Šincek nije imao dozvolu za iskipavanje otpada na Silosu i Rakitovcu, DORH mora utvrditi tko je to omogućio i tko je na tome profitirao", rekao je Troskot i zatražio da se ispita i uloga gospićkog Komunalca u prijevozu otpada između Silosa, Rakitovca i Benkovca, kao i politička odgovornost Darka Milinovića, koji je u ključnim razdobljima bio ličko-senjski župan, a potom gradonačelnik Gospića.
"Most neće dopustiti zataškavanje bilo čije odgovornosti – ni CE-ZA-R-a, ni Vlade, ni županijske ni gradske razine. Svi ste u ovome sudjelovali i svi koji su omogućili trovanje hrvatske zemlje i vode morat će odgovarati", poručio je.
Marin Miletić kazao je kako političku odgovornost za cijeli slučaj snosi predsjednik Vlade Andrej Plenković.
"Plenković je veleizdajnik. Izdao je svoj narod i izdao je Hrvatsku. Potpuno zaljubljen u Bruxelles, Ursulu von der Leyen i Macrona, zatvarao je oči i oglušio se na sve što se događalo u njegovu dvorištu. Njemu nisu važni ni Hrvatska, ni Lika, ni Gacka, ni zadarsko zaleđe, pa čak ni očuvanje izvorišta pitke vode", izjavio je Miletić.
Istaknuo je da se ovdje ne radi samo o krađi, nego o trovanju stanovništva i izdaji nacionalnih interesa. "Ovdje nije riječ samo o lopovima. Ovdje je riječ o izdajicama i trovačima, o političkoj kasti koja je dopustila trovanje vlastitog naroda. Zato je ovo veleizdaja i zato će Plenković položiti račune hrvatskom narodu", naglasio je.
Miletić je podsjetio da se ispod Rakitovca nalazi rijeka Lika te da otrovne tvari iz odloženog otpada ulaze u tlo i podzemne vode. "Talijanska i druga mafija preko Šinceka je, uz dopuštenje državnih institucija, dopremila više od 1700 šlepera otrovnog otpada na Silos i Rakitovac. Ti otrovni kokteli ulaze u podzemne vode, a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić 6. kolovoza 2026. javno je potvrdio da su pronađeni u podzemnim vodama", rekao je Miletić.
Upozorio je da se voda s toga područja kreće prema Senju te da je koriste i stanovnici Raba i Paga. "Prije godinu dana tih otrovnih spojeva u podzemnim vodama nije bilo, a sada su ondje. Nečinjenje, nesposobnost i prikrivanje mafije doveli su do toga da otrov uđe u podzemne vode. Mafije ima u svakoj europskoj državi, ali Plenković je izdao Hrvatsku i dopustio mafiji da njome upravlja", poručio je Miletić.
Naglasio je da se Most neće povući pred političkim i poslovnim strukturama koje stoje iza ove afere. "Ne plašimo se nikoga i ići ćemo do kraja. Narod će se probuditi i reći: dosta Plenkoviću, dosta trovanja i dosta izdaje vlastitog naroda. Doći će vrijeme kada ćemo se obračunati sa svim tim kriminalcima, gdje god bili i na kojim god položajima moći sjedili", kazao je.
Troskot je predstavio Mostovo rješenje za hitno zaustavljanje daljnjeg onečišćenja te upozorio da se sanacija ne može ograničiti samo na Silos. "Sama činjenica da smo danas i na Rakitovcu pokazuje da Most ne razotkriva samo kriminal nego nudi konkretno rješenje. Sanirati Silos bez Rakitovca bilo bi kao da metastazirani organ prerežete napola, jednu polovicu ostavite u tijelu, zatvorite pacijenta i kažete da je operacija završena", objasnio je.
Posebno je upozorio da je ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković u Hrvatskom saboru javno izjavila kako Rakitovac trenutačno nije obuhvaćen planom sanacije.
"Ministrica Vučković u Hrvatskom je saboru rekla da Rakitovac neće ići u sanaciju. To je nedopustivo. Gospić i cijelo područje od Like i Gacke do sjevernog Primorja i zadarskog zaleđa ne mogu se zaštititi ako se istodobno ne saniraju i Silos i Rakitovac", naglasio je Troskot.
Most zahtijeva da se sav otpad odmah iskopa iz zemlje i privremeno pohrani u odgovarajuće, čvrsto zatvorene spremnike i bačve, gdje bi čekao konačnu obradu i zbrinjavanje.
"Jedino moguće rješenje jest iskopati sav otrovni otpad i staviti ga u sigurne spremnike i bačve. Bolje je da zatvoren čeka konačnu sanaciju nego da ostane u zemlji i da se tijekom svake kišne sezone otrovi slijevaju prema Lici, Gackoj, sjevernom Primorju i zadarskom zaleđu. Most jedini govori o cjelovitom rješenju, a ne o prekrivanju problema folijom", zaključio je Troskot.
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