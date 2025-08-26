Oglas

Žele dopunu zakona

Most traži stroža pravila za romobile: Evo što sve predlažu

Hina
26. kol. 2025. 16:42
Stroža pravila za električne romobile zatražio je Most koji je u utorak iznio konkretne prijedloge dopuna Zakona o sigurnosti u prometu, a najvažnije mjere odnose se na kategorizaciju vozila, uvođenje obvezne kacige, određivanje dobne granice za vožnju te registraciju i osiguranje romobila.

Saborski zastupnik Ante Kujundžić upozorio je na konferenciji za novinare da su u prvih šest mjeseci ove godine zabilježene 254 nesreće s romobilima, a u Klaićevoj bolnici djeci su teške ozljede mozga čak pet puta češće. 

Predložene mjere obuhvaćaju uvođenje jasnih kategorija vozila, pri čemu bi romobili slabijih tehničkih karakteristika i brzine do 25 km/h bili svrstani u jednu skupinu, dok bi snažniji i brži pripadali višoj kategoriji, uz strože uvjete. Za svaku od tih kategorija propisali bi se i dobni pragovi - 16 godina za slabije modele i 18 godina za snažnije.

Zakon predviđa i uvođenje posebnih vozačkih dozvola, a za maloljetnike bi se dodatno naglasila odgovornost roditelja. Uz to, romobili bi morali imati registraciju ili identifikacijsku oznaku te obvezno osiguranje, a za prekršitelje su predviđene kazne od 300 do 5 tisuća eura.

Sigurnosni aspekt dodatno se osnažuje mjerama koje uvode obvezno nošenje kacige i druge zaštitne opreme, dok se prometovanje romobilima po pločnicima i pješačkim zonama u potpunosti zabranjuje radi zaštite pješaka. Kako bi se omogućilo sustavno praćenje i nadzor, na nacionalnoj razini uspostavio bi se registar električnih romobila pod nadležnosti MUP-a.

„Omiš se već suočava s ovim problemom i upravo nas je lokalno iskustvo potaknulo da izradimo prijedlog zakona. Naši prijedlozi možda izgledaju strogi, ali samo strožim pravilima i kaznama možemo zaštititi živote, smanjiti nesreće i osigurati da romobili prestanu biti opasnost na ulicama“, zaključila je Lea Dujić Rodić iz omiškog Mosta, a navodi se u priopćenju.

Teme
MOST električni romobili

