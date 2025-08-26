Most traži stroža pravila za romobile: Evo što sve predlažu

„Omiš se već suočava s ovim problemom i upravo nas je lokalno iskustvo potaknulo da izradimo prijedlog zakona. Naši prijedlozi možda izgledaju strogi, ali samo strožim pravilima i kaznama možemo zaštititi živote, smanjiti nesreće i osigurati da romobili prestanu biti opasnost na ulicama“, zaključila je Lea Dujić Rodić iz omiškog Mosta, a navodi se u priopćenju.