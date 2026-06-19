Možemo: HDZ i DP su glasali protiv povećanja mirovina za više od 70.000 branitelja

"HDZ-ova i DP-ova većina u Hrvatskom saboru odbila je na današnjem glasanju naša dva zakonska prijedloga koja su išla za tim da se povećaju mirovine branitelja koji su u mirovinu otišli iz rada, njih preko 70.000. HDZ i njegovi partneri jednoglasno su glasali protiv, bez argumenata, ali uz uobičajenu lavinu uvreda i kleveta. Ti su nas branitelji dvostruko zadužili, prvo u Domovinskom ratu, a onda radnim doprinosom u miru, i danas su trebali dobiti povećanje svojih mirovina", komentirao je Damir Bakić, saborski zastupnik Možemo, rezultate današnjeg glasanja u Saboru.