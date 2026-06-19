"BEZ ARGUMENATA"
Možemo: HDZ i DP su glasali protiv povećanja mirovina za više od 70.000 branitelja
Vladajući nisu podržali inicijativu Možemo da se braniteljima koji su u mirovinu otišli iz rada povećaju mirovine. Takva odluka izaziva prijepore.
Oglas
Posebno jer se moglo čuti da je "odbijenica" stigla samo iz razloga što je Možemo predlagatelj.
"HDZ-ova i DP-ova većina u Hrvatskom saboru odbila je na današnjem glasanju naša dva zakonska prijedloga koja su išla za tim da se povećaju mirovine branitelja koji su u mirovinu otišli iz rada, njih preko 70.000. HDZ i njegovi partneri jednoglasno su glasali protiv, bez argumenata, ali uz uobičajenu lavinu uvreda i kleveta. Ti su nas branitelji dvostruko zadužili, prvo u Domovinskom ratu, a onda radnim doprinosom u miru, i danas su trebali dobiti povećanje svojih mirovina", komentirao je Damir Bakić, saborski zastupnik Možemo, rezultate današnjeg glasanja u Saboru.
Zatim je nastavio...
"Time je HDZ ponovno pokazao svoje licemjerje. Kunu se u branitelje, ali danas, kad je trebalo nešto učiniti, danas su HDZ i partneri iz DP-a glasali protiv. Možemo od svoje inicijative za povećanje braniteljskih mirovina neće odustati."
U stanci prije glasanja, Bakić je pozvao saborsku većinu da se dugogodišnja nepravda prema gotovo 70 tisuća branitelja ispravi, a iako je i HDZ-ov Josip Đakić na sjednici Odbora na branitelje priznao da je prijedlog Možemo dobar, HDZ je odbio podržati prijedlog, jer dolazi od Možemo.
"Mi ćemo se i dalje zalagati za te zakonske promjene, a ako se one u iduće dvije godine ne dogode, mi ćemo ih donijeti čim dođemo na vlast", poručio je zaključno Bakić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas