BJEGUNAC U DELIRIJU

VIDEO / Mamić na koncertu Cece: Udovici notornog ratnog zločinca razdragano poljubio ruku

N1 Info
07. velj. 2026. 08:59
Zdravko Mamić snimljen je kako uživa na drugom od tri rasprodana koncerta Svetlane Cece Ražnatović, udovice krvnika i ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana, na Jahorini u BiH.

Bivši čelnik Dinama, kako se vidi na snimci koji je objavio srpski Telegraf, prenosi 24sata, u jednom trenutku prišao je pozornici, primio Cecu za ruku i poljubio je. Pjevačica je glasno u mikrofon izgovorila: "Inače, samo da znate, ja sam vaš fan!"

Mamić se tad vratio društvu okupljenom oko stola odmah ispred bine, dok je Ceca napravila grimasu prema svom bendu.

@trollgol1 #fy #zdravkomamic #serbia #ceca #croatia ♬ izvorni zvuk - trollgol

Zdravko Mamić se od 2018. nalazi u bijegu od hrvatskog pravosuđa nakon što je osuđen na zatvor zbog malverzacija u Dinamu. Svetlana Ražnatović Ceca također je imala veze s nogometom, kao predsjednica srpskog nogometnog kluba Obilić, kojeg je sredinom 90-ih preuzeo Arkan. Klub je osvojio titulu prvaka SRJ 1998. i igrao kvalifikacije za Ligu prvaka. Nakon Arkanova ubojstva 2000. Ceca je još kratko vodila klub, ali ubrzo je propao.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Arkan ceca ražnatović zdravko mamić

