VIDEO / Mamić na koncertu Cece: Udovici notornog ratnog zločinca razdragano poljubio ruku

Zdravko Mamić se od 2018. nalazi u bijegu od hrvatskog pravosuđa nakon što je osuđen na zatvor zbog malverzacija u Dinamu. Svetlana Ražnatović Ceca također je imala veze s nogometom, kao predsjednica srpskog nogometnog kluba Obilić, kojeg je sredinom 90-ih preuzeo Arkan. Klub je osvojio titulu prvaka SRJ 1998. i igrao kvalifikacije za Ligu prvaka. Nakon Arkanova ubojstva 2000. Ceca je još kratko vodila klub, ali ubrzo je propao.