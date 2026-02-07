VIDEO / Mamić na koncertu Cece: Udovici notornog ratnog zločinca razdragano poljubio ruku

Zdravko Mamić snimljen je kako uživa na drugom od tri rasprodana koncerta Svetlane Cece Ražnatović, udovice krvnika i ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana, na Jahorini u BiH.
Oglas
Bivši čelnik Dinama, kako se vidi na snimci koji je objavio srpski Telegraf, prenosi 24sata, u jednom trenutku prišao je pozornici, primio Cecu za ruku i poljubio je. Pjevačica je glasno u mikrofon izgovorila: "Inače, samo da znate, ja sam vaš fan!"
Mamić se tad vratio društvu okupljenom oko stola odmah ispred bine, dok je Ceca napravila grimasu prema svom bendu.
Zdravko Mamić se od 2018. nalazi u bijegu od hrvatskog pravosuđa nakon što je osuđen na zatvor zbog malverzacija u Dinamu. Svetlana Ražnatović Ceca također je imala veze s nogometom, kao predsjednica srpskog nogometnog kluba Obilić, kojeg je sredinom 90-ih preuzeo Arkan. Klub je osvojio titulu prvaka SRJ 1998. i igrao kvalifikacije za Ligu prvaka. Nakon Arkanova ubojstva 2000. Ceca je još kratko vodila klub, ali ubrzo je propao.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas