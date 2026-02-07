Bulj: Mamićevo ljubljenje ruke Arkanovoj udovici simbol je laži koja se prodaje hrvatskom narodu

Patrik Macek/PIXSELL

Zdravko Mamić snimljen je kako uživa na drugom od tri rasprodana koncerta Svetlane Cece Ražnatović, udovice krvnika i ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana, na Jahorini u BiH, na što je reagirao i Miro Bulj na društvenim mrežama.

Nakon što je Zdravko Mamić snimljen kako uživa u koncertu Svetlane Cece Ražnatović, oglasio se i Miro Bulj, čiju objavu prenosimo u cijelosti:

"Mamićevo ljubljenje ruke Arkanovoj udovici je simbol jedne laži koja se godinama prodaje hrvatskom narodu.

Laži da se domoljublje dokazuje samo pjesmama i riječima, dok se istovremeno krade i bježi od hrvatskog pravosuđa. Takvo “zajedničarsko domoljublje” treba odbaciti."

"Niste veliki Hrvati samo time što pjevate domoljubne pjesme i busate se u “hrvatska prsa”.

Ne možeš glumiti velikog Hrvata ako si ovu zemlju potkradao. Ne možeš se zaklinjati u narod, a gledati koga ćeš prevariti. Ne možeš se kititi zastavom, a Hrvatsku tretirati kao bankomat.

Domovina se voli radom, poštenjem i odgovornošću, a ne glumom.

Kako kaže Sveto pismo, po plodovima ih prepoznajite", piše Bulj.