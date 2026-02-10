Možemo: "Prioritet HDZ-a i ove vlade očito nisu problemi koji stvarno muče građane"

Saborski klub stranke Možemo! zatražio je u utorak od Vlade i premijera Andreja Plenkovića da preuzmu odgovornost za stanje u sustavu socijalne skrbi te počnu rješavati probleme s inkluzivnim dodatkom i osobnom asistencijom.
"Tražimo od Vlade i premijera da preuzmu odgovornost za štetu koja je nanesena osobama s invaliditetom, ali i da jasno i nedvosmisleno kažu kada će konačno početi rješavati probleme s inkluzivnim dodatkom i osobnom asistencijom”, poručili su u iz Kluba zastupnika Možemo! u priopćenju nakon odlaska Marina Piletića s čela Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
Navode i kako su dvije godine upozoravali na probleme u provedbi inkluzivnog dodatka i Zakona o osobnoj asistenciji, dok je, kažu, Plenković tvrdio da problem ne postoji i da Piletić radi dobar posao.
Zastupnica Možemo! Jelena Miloš upozorava da se ni Piletić ni premijer nisu jasno ispričali osobama s invaliditetom koje su mjesecima čekale ostvarivanje prava na inkluzivni dodatak, kao ni obiteljima 15.000 osoba koje su preminule tijekom čekanja na to pravo. Također, navodi da dio građana nije mogao ostvariti pravo na osobnog asistenta zbog, kako kaže, diskriminatornih zakonskih rješenja.
Iz Možemo! ocjenjuju da je riječ o jednoj u nizu neuspješnih reformi u području socijalne zaštite. Podsjećaju i na ranije najave reforme dječjeg doplatka i Piletićeve tvrdnje da će pola milijuna djece primati doplatak, a danas ga, kažu, prima njih manje nego prije sedam godina.
Kritizirali su i učinke reformi u mirovinskom sustavu, navodeći da stopa rizika od siromaštva nije smanjena te da je velik broj umirovljenika u riziku od siromaštva. Osvrnuli su se i na izmjene Zakona o radu, ustvrdivši da su dovele do rasta broja posredničkih tvrtki, umjesto jačanja zaštite radnika.
"Prioritet HDZ-a i ove vlade očito nisu problemi koji stvarno muče građane, poput inflacije i rastućeg siromaštva, već produbljivanje društvenih podjela“, poručili su iz Možemo, pozvavši Vladu da se usredotoči na rješavanje konkretnih problema osoba s invaliditetom te pitanja životnog standarda građana.
