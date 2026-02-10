Možemo: "Prioritet HDZ-a i ove vlade očito nisu problemi koji stvarno muče građane"

"Tražimo od Vlade i premijera da preuzmu odgovornost za štetu koja je nanesena osobama s invaliditetom, ali i da jasno i nedvosmisleno kažu kada će konačno početi rješavati probleme s inkluzivnim dodatkom i osobnom asistencijom”, poručili su u iz Kluba zastupnika Možemo! u priopćenju nakon odlaska Marina Piletića s čela Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.