Možemo upozorava na probleme u upravljanju društvom Čistoća

Vijećnici Možemo! Rijeke i Primorsko-goranske županije upozorili su u utorak na probleme u upravljanju komunalnim društvom Čistoća, komunikaciji s javnošću i nekvalitetnoj provedbi projekata.
Vijećnik Možemo! u Županijskoj skupštini PGŽ Orjen Petković na konferenciji za medije naglasio je da veliki problem s obavezom povrata gotovo četiri milijuna eura za sortirnicu nije jedini vezan uz taj projekt.
Prije svega, znatno se kasnilo u provedbi projekta sortirnice, a ni priprema nije bila odgovarajuća, naveo je.
Tako se odlučilo samo na jednu procesnu liniju, umjesto dvije, što je nedovoljno za potrebe obrade količine otpada Čistoće. Nadalje, rekao je, lokacija sortirnice je nepovoljna, zbog loše prilazne ceste, a nije se ni vodilo računa o prostoru za radnike, te je tek naknadno nabavljen kontejner za tu namjenu, naglasio je Petković.
Čistoća se ne brine ni o prostoru za rad djelatnika na drugim lokacijama, poput glavne gradske tržnice, nabavlja jeftinu i lošu opremu za rad. "Čudi takav pristup, kad znamo da Čistoća ima inače problema s privlačenjem novih radnika. Tko će doći raditi ako osnovni uvjeti rada nisu zadovoljeni", naveo je Petković.
Vijećnica Možemo! u riječkom gradskom vijeću Hana Paleka upozorila je na prekid postupka uvođenja individualiziranog prikupljanja otpada još tijekom proteklog ljeta, o čemu nisu obaviješteni ni građani i gradski vijećnici, iako su tražili odgovore na pitanja vezana uz to.
Riječki gradski vijećnik Nebojša Zelič upozorio je da kod Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina dugo stoje desetci novih spremnika za individualizirano prikupljanje otpada i propadaju, kao što ni novo specijalizirano vozilo za odvojeno prikupljanje otpada nije u funkciji otkad je nabavljeno zbog nekih tehničkih nedostataka.
Vijećnici Možemo! traže odgovore na pitanja koja se konkretni problemi žele riješiti s povećanjem cijena usluga Čistoće od početka ove godine, postoji li plan za sanaciju tih uočenih propusta i problema i tko treba snositi odgovornost za projekte koji su plaćeni, a ne provode se.
