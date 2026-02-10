Možemo upozorava na probleme u upravljanju društvom Čistoća

Tako se odlučilo samo na jednu procesnu liniju, umjesto dvije, što je nedovoljno za potrebe obrade količine otpada Čistoće. Nadalje, rekao je, lokacija sortirnice je nepovoljna, zbog loše prilazne ceste, a nije se ni vodilo računa o prostoru za radnike, te je tek naknadno nabavljen kontejner za tu namjenu, naglasio je Petković.