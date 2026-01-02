Muškarac u Solinu teško ozlijeđen i opljačkan

51-godišnji muškarac napadnut je na Novu godinu u Solinu. Pljačkaš mu je uzeo torbu s mobitelom i novac
U ranim jutarnjim satima jučer je u splitskoj bolnici pružena pomoć 51-godišnjem muškarcu. Utvrđeno je kako je teško ozlijeđen te je zadržan na liječenju.
Naveo je kako ga je tijekom noći netko napao na području Solina te da mu je ukradena torba s mobitelom i novcem.
Iz policije poručuju daje kriminalističko istraživanje u tijeku, javlja Dalmatinski.
