Filipović: Kampanja je bila pozitivna, rezultiralto je to potporom RIječana i RIJčeanka. To mi daje jedan vjetar u leđa, bez obzira na sat, brojčanici su na nuli. Ja samtram da sam projektima koji su realizirani ili su jako blizu realizacije zaslužuje to povjerenje. Nadam se da će izborna utakmica završiti u moju korist. U fer i poštenoj političkoj utakmici dozvoljeno i koji put reći riječ previše. Ovo je politička kampanja, vidim da ni ona nije mene baš štedila. Građani će na kraju donijeti svoj sud.



Rinčić: Ako je ovo fer kampanja, onda me stvarno zanima kakva je to nefer kampanja. Mislim da se karte ne miješaju iznova i da nismo sada resetirali rezultat. Građani su jasno rekli da žele promjenu. Za razliku od gradonačelnika koji u najmanju ruku igra prljavo, nastupam pozitivno, uključivo. Moj rezultat od strane građana to najbolje potvrđuje.