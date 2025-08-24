Oglas

Trojica ozlijeđenih

Na Pagu nakon svađe u kafiću pretukli strane radnike kampa

author
Hina
|
24. kol. 2025. 19:42
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

U Povljani na otoku Pagu, napadnuti su strani državljani, zaposlenici kampa, od kojih su trojica lakše ozlijeđena, izvijestila je u nedjelju zadarska policija.

Oglas

Dojavu o napadu policija je dobila u nedjelju ujutro, a kako se navodi, u događaju je sudjelovalo više osoba, među kojima i jedan hrvatski državljanin.

Napadu je prethodio verbalni sukob u ugostiteljskom objektu u Povljani.

Više osoba privedeno je u policijske prostorije, a radi utvrđivanja svih okolnosti, nastavlja se kriminalističko istraživanje.

Teme
Pag napad strani radnici

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ