Na Pagu nakon svađe u kafiću pretukli strane radnike kampa

U Povljani na otoku Pagu, napadnuti su strani državljani, zaposlenici kampa, od kojih su trojica lakše ozlijeđena, izvijestila je u nedjelju zadarska policija.
Dojavu o napadu policija je dobila u nedjelju ujutro, a kako se navodi, u događaju je sudjelovalo više osoba, među kojima i jedan hrvatski državljanin.
Napadu je prethodio verbalni sukob u ugostiteljskom objektu u Povljani.
Više osoba privedeno je u policijske prostorije, a radi utvrđivanja svih okolnosti, nastavlja se kriminalističko istraživanje.
