Gdje će se sastati Zelenski i Putin? Avdagić: "Jedna zemlja ima prednost, a treba računati i na neke arapske"

"Nije samo pitanje dolaska na lokaciju. U obzir treba uzeti činjenicu da je Međunarodni kazneni sud izdao nalog za uhićenjem Vladimira Putina. Švicarska je rekla da bi bila voljna povući taj nalog ako bude domaćin sastanka, no valja uzeti u obzir i da treba doći do Švicarske. Nije pitanje samo dolaska na lokaciju, već i preko kojih sve zemalja treba preći (preletjeti) da se dođe tamo. Privesti Putina nije 'samo tako'. To je problem zbog kojeg on i ne putuje u sve zemlje u koje bi želio", ističe.