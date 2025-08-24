SPOMINJU SE ČETIRI DRŽAVE
Gdje će se sastati Zelenski i Putin? Avdagić: "Jedna zemlja ima prednost, a treba računati i na neke arapske"
Nakon što su se koncem prošloga tjedna na Aljasci susreli američki i ruski predsjednik, Donald Trump i Vladimir Putin te nakon što se početkom ovoga tjedna u Washingtonu Trump susreo i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, ostvaren je napredak k pregovorima o miru u Ukrajini i otvoren prostor za sastanak Putina i Zelenskog, prvi nakon početka ruske agresije na Ukrajinu u veljači 2022. godine.
Čim je načelno dogovoren njihov bilateralni susret, a možda i trilateralni s Trumpom, počelo se razmatrati mjesto mogućeg sastanka. Kada je nakon sastanka u Washingtonu početkom tjedna objavljeno kako Bijela kuća razmatra mogućnost održavanja trilateralnog sastanka u Budimpešti, Mađarska se ponudila i za održavanje sastanka Putina i Zelenskog.
"Mađarska se već dvaput ponudila da bude domaćin mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine, a ta ponuda i dalje stoji", izjavio je šef mađarske diplomacije Peter Szijjarto u jednom podcastu emitiranom u četvrtak na Facebooku.
Osim Mađarske, kao moguća mjesta održavanja sastanka spominju se još i Švicarska, Austrija i Turska.
"Moguć sastanak i na Bliskom istoku"
Vanjskopolitičkog analitičara Denisa Avdagića pitali smo koliko je i zašto važno mjesto održavanja tog sastanka te koju od spomenutih država smatra najizglednijim domaćinom iščekivanog sastanka.
"Među spomenute zemlje još bih uvrstio i neku bliskoistočnu lokaciju , moguće neku od arapskih zemalja poput Katara ili Saudijske Arabije. I to su realne mogućnosti", kaže.
Odabir mjesta takvog sastanka, dodaje, ovisi o kontekstu pregovora.
"Ako ne postoji mogućnost sastanka na teritoriju jedne od dviju zemalja, a ovdje to očigledno nije opcija, onda se traži lokacija koja bi bila što je moguće više neutralna ili da odgovara i jednoj i drugoj strani koje pregovaraju. Kada se zna taj dio, onda je lakše sagledavati koje zemlje mogu biti uzete u obzir i zašto. Bez obzira na to što je članica NATO-a, čini mi se da je Turska, i zbog svoga čelnika Recepa Tayyipa Erdoğana i zbog svoga položaja, vjerojatno dobra lokacija.
Je li problem nalog za uhićenjem Putina?
S druge strane, Avdagić smatra kako Budimpešta, kao mogući domaćin sastanka, nema prednost zbog lošeg odnosa mađarskog premijera Viktora Orbana i Volodimira Zelenskog. Švicarska i Austrija su, pak, neutralne zemlje i zbog toga bi mogle biti pogodan domaćin.
"Nije samo pitanje dolaska na lokaciju. U obzir treba uzeti činjenicu da je Međunarodni kazneni sud izdao nalog za uhićenjem Vladimira Putina. Švicarska je rekla da bi bila voljna povući taj nalog ako bude domaćin sastanka, no valja uzeti u obzir i da treba doći do Švicarske. Nije pitanje samo dolaska na lokaciju, već i preko kojih sve zemalja treba preći (preletjeti) da se dođe tamo. Privesti Putina nije 'samo tako'. To je problem zbog kojeg on i ne putuje u sve zemlje u koje bi želio", ističe.
"Najizglednije da se sastanu u Turskoj"
Avdagiću se zbog svega toga čini najizglednijim da sastanak bude održan u Turskoj ili u nekoj od arapskih zemalja.
"To ovisi o obje strane i one se moraju sporazumjeti oko toga. A ako im se pridruži i Trump i to postane trilateralni sastanak, tada i treća strana odlučuje o lokaciji."
Prednost Turske je što se na njenom teritoriju održala većina dosadašnjih sastanaka i pregovora ukrajinskih i ruskih izaslanstava od početka rata.
"Uostalom, od svih tih pregovora oni na kojima se ostvario najveći pomak dosad bili su Istanbulski pregovori", kazao je Avdagić.
