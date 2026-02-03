Uskok je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave vukovarsko-srijemske, pokrenuo istragu protiv 58-godišnjeg načelnika granične policije na Bajakovu, osumnjičenom da je u više navrata lažno prikazao kako je radio na blagdane i neradne dane.
Oglas
Tužiteljstvo je izvijestilo da 58-godišnjaka sumnjiči za počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te krivotvorenja službene ili poslovne isprave.
Uskok sumnja da je 58-godišnjak, od prosinca 2024. do 2. studenoga ove godine, radi pribavljanja protupravne materijalne koristi, u više navrata neistinito prikazao da je radio na blagdane i neradne dane, znajući da se za takav rad osnovna plaća uvećava u određenim postotcima.
Prema sumnjama Uskoka, okrivljenik je rasporede rada policijskih službenika, koje je prethodno sačinio i u kojima je naveden točan raspored rada policajaca, naknadno prepravljao neistinito prikazujući da je radio u dane vikenda, neradne dane i dane blagdana.
Kako bi prikrio opisano postupanje, radi reguliranja prikazane razlike viška upisanih radnih sati, do kraja razdoblja za obračun plaće koristio je slobodne dane.
Na temelju neistinitih evidencija rada obračunate su mu uvećane plaće za mjesece u kojima je neistinito iskazivao da je radio, a okrivljenik je na temelju neistinitih isplata pribavio nepripadnu imovinsku korist od ukupno najmanje 3886 eura.
Uskok sucu istrage Županijskog suda u Osijeku nije predložio određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika jer za to nije bilo osnove.
Policija je ranije izvijestila da će 58-godišnjak biti udaljen iz službe rješenjem načelnika Policijske uprave vukovarsko-srijemske te će protiv njega biti podnesen zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka zbog teže povrede službene dužnosti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas