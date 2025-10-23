Srpska ministrica zapela na Bajakovu: "Kao da sam ilegalni migrant ili ne daj Bože kriminalac"

"Naime, u utorak uvečer, na graničnom prijelazu Bajakovo, iako smo kao delegacija Vlade Republike Srbije uredno bili najavljeni, jedino sam ja od cijele delegacije koju sam predvodila zaustavljena i izvedena iz automobila uz obrazloženje hrvatskih carinika da EES sustav na koji sam se uredno pokušavala registrirati, nije radio samo prilikom moje registracije", navela je Mesarović u objavi.