Srpska ministrica zapela na Bajakovu: "Kao da sam ilegalni migrant ili ne daj Bože kriminalac"

Potpredsjednica Vlade Srbije i ministrica gospodarstva Adrijana Mesarović izjavila je da je na graničnom prijelazu Bajakovo doživjela, kako tvrdi, ponižavajući tretman hrvatskih carinika prilikom putovanja u Banju Luku na Poslovni forum “Srbija – Srpska 2025”.
"Jesu li to europske vrijednosti koje promovirate? Je li to čist neprofesionalizam, ili nešto drugo", navela je Mesarović.
"Jedino sam ja zaustavljena i izvedena iz automobila"
Navela je kako je bila jedina članica delegacije koju su zaustavili i višestruko provjeravali, te poručila da građani "moraju znati kroz kakav je tretman prošla", prenosi Dnevnik.
"Naime, u utorak uvečer, na graničnom prijelazu Bajakovo, iako smo kao delegacija Vlade Republike Srbije uredno bili najavljeni, jedino sam ja od cijele delegacije koju sam predvodila zaustavljena i izvedena iz automobila uz obrazloženje hrvatskih carinika da EES sustav na koji sam se uredno pokušavala registrirati, nije radio samo prilikom moje registracije", navela je Mesarović u objavi.
Jedino je, tvrdi, ona vraćana iznova i iznova te je morala pet puta očitavati otiske prstiju, "pod raznim izgovorima od strane hrvatskih carinika".
"I na svako moje pitanje odgovor je bio - kriv je sustav. Kod svih ostalih članova delegacije, isti taj sustav je radio, samo u slučaju potpredsjednice Vlade Republike Srbije i ministarstva gospodarstva, sustav je zakazao. Treba li se pitati zašto?
Ni suvisli odgovor, niti isprika zašto sam od hrvatskih policajaca i carinika tretirana kao ilegalni migrant ili ne daj bože kriminalac. Jesu li to europske vrijednosti koje promovirate? Je li to čist neprofesionalizam, ili nešto drugo", navela je.
