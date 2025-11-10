Nadbiskup Uzinić: Rijeka se budi? Je li buđenje to što se mladići obuku u crno i žele napasti drugoga?

Riječki nadbiskup Mate Uzinić prisustvovao je u nedjelju koncertu "Rijeka se budi", u povodu 100. obljetnice Riječke biskupije i 50 godina života najnagrađivanijeg riječkog glazbenika suvremene kršćanske glazbe Andreja Grozdanova. Komentirao je i incident u Rijeci, gdje je maskirana skupina mladića planirala napasti karatiste iz Srbije.
"Rijeka se budi. Što bi to bilo buđenje Rijeke? Je li buđenje Rijeke to što se desetak mladića obuklo u crno i želi napasti drugoga? Je li to buđenje koje želimo? Je li buđenje našeg hrvatskog naroda to da se stalno vraćamo u četrdesete i devedesete", rekao je nadbiskup Uzinić pa nastavio:
"Ili bismo trebali učiniti jedno drugo i drugačije buđenje. Kakvo nam to buđenje treba? Kakva nam Crkva treba? I kakvi nam onda kršćani u ovom našem društvu trebaju?" dodao je, citirajući Lukino evanđelje: "Duh Gospodnji na meni je. On me posla blagovjesnikom biti siromasima."
U Rijeci je u subotu spriječen nasilni incident na prvenstvu Balkana u karateu. Meta skupine koja je stigla pred dvoranu Zamet bili su mladi srpski karatisti koji su došli na natjecanje.
Srećom, na vrijeme ih je primijetio trener reprezentacije Srbije Miloš Rauković, koji je natjecatelje vratio u dvoranu. Pozvana je i policija, koja je objavila da je ispred dvorane zatekla deset maloljetnika te su obavijestili i nadležnu službu socijalne skrbi.
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
