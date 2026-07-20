Najezda tropskih kukaca u Dalmaciji: "Vratila se vrsta koja nije viđena gotovo 50 godina"

"Rekao sam sebi da moram više obratiti pozornost i da ću ga možda, uz malo sreće, pronaći. Čim sam izašao iz automobila, ugledao sam jednog stršljena i odmah ga uhvatio mrežom. Blago rečeno, šokirao sam se kada sam vidio da je riječ upravo o orijentalnom stršljenu", rekao je.