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lokaliziran je

Nakon velikog požara oglasili se iz tvornice namještaja

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11. lip. 2026. 11:25
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10.06.2026., Pustodol Zacretski - U poslijepodnevnim satima izbio je pozar u proizvodnom pogonu tvrtke Prostoria, poznatom hrvatskom proizvodjacu dizajnerskog namjestaja. Na terenu je vise od 70 vatrogasaca. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Tvrtka Prostoria oglasila se nakon velikog požara koji je u srijedu zahvatio njezin proizvodni pogon u Pustodolu Začretskom, poručivši da su sigurnost ljudi i suradnja s hitnim službama njihov apsolutni prioritet te da će poduzeti sve potrebne korake kako bi što prije nastavili redovito poslovanje.

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Ogroman požar koji je u srijedu poslijepodne izbio u proizvodnom pogonu tvrtke Prostoria u Pustodolu Začretskom uspješno je lokaliziran, a vatrogasci i dalje saniraju požarište. Uzrok požara još nije poznat te će biti utvrđen nakon što se stvore uvjeti za provođenje očevida.

Iz tvrtke su zahvalili vatrogascima i hitnim službama na brzoj reakciji, kao i zaposlenicima, partnerima i suradnicima na podršci tijekom krizne situacije.

"Trenutno prikupljamo sve relevantne informacije te ćemo javnost, partnere i kupce pravovremeno obavještavati o daljnjem razvoju situacije. Uzrok požara utvrđuju nadležne službe, a čim budu poznate okolnosti događaja, o njima ćemo transparentno izvijestiti javnost", poručili su za tportal iz Prostorije.

Dodali su kako je tvrtka tijekom godina izgradila snažnu organizaciju utemeljenu na znanju, predanosti i odgovornosti te da će u suradnji sa zaposlenicima, partnerima i dobavljačima učiniti sve kako bi što prije nastavila s redovitim poslovanjem.

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Teme
tvrtka prostoria požar

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