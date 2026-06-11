Nakon velikog požara oglasili se iz tvornice namještaja

Zeljko Lukunic/PIXSELL

Tvrtka Prostoria oglasila se nakon velikog požara koji je u srijedu zahvatio njezin proizvodni pogon u Pustodolu Začretskom, poručivši da su sigurnost ljudi i suradnja s hitnim službama njihov apsolutni prioritet te da će poduzeti sve potrebne korake kako bi što prije nastavili redovito poslovanje.

Podijeli

Oglas

Ogroman požar koji je u srijedu poslijepodne izbio u proizvodnom pogonu tvrtke Prostoria u Pustodolu Začretskom uspješno je lokaliziran, a vatrogasci i dalje saniraju požarište. Uzrok požara još nije poznat te će biti utvrđen nakon što se stvore uvjeti za provođenje očevida.

Iz tvrtke su zahvalili vatrogascima i hitnim službama na brzoj reakciji, kao i zaposlenicima, partnerima i suradnicima na podršci tijekom krizne situacije.

"Trenutno prikupljamo sve relevantne informacije te ćemo javnost, partnere i kupce pravovremeno obavještavati o daljnjem razvoju situacije. Uzrok požara utvrđuju nadležne službe, a čim budu poznate okolnosti događaja, o njima ćemo transparentno izvijestiti javnost", poručili su za tportal iz Prostorije.

Dodali su kako je tvrtka tijekom godina izgradila snažnu organizaciju utemeljenu na znanju, predanosti i odgovornosti te da će u suradnji sa zaposlenicima, partnerima i dobavljačima učiniti sve kako bi što prije nastavila s redovitim poslovanjem.