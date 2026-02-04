Nastavak suđenja Banožiću: Obrana inzistira na ispitivanju supruge pokojnog Gorana Šarića

No vještak nije mogao definirati točno vrijeme nesreće, kao ni koliku je udaljenost kamion prešao prije zaustavljanja, nakon nesreće. A nije znao odgovoriti ni na pitanje odvjetnice Vržine bi li posljedice za poginulog Šarića bile jednake da je bio vezan i da nije bio pijan. Repušić je rekao kako se to može utvrditi samo interdisciplinarnim vještačenjem medicinskog i prometnog vještaka. Zato je Vržina zatražila dopunu vještačenja, pišu 24sata.