Nastavljeno suđenje Banožiću: U trenutku udara vozio je oko 100 km/h

"Vidjet ćemo koja će biti odluka suda nakon što sačini nalaz vještak medicinske struke, odnosno kombinirano vještačenje prometno i medicinsko. Vidjet ćemo hoće li onda sud smatrati ako je potrebna dopuna. I dalje ostajem pri tome da je potrebna dopuna iz razloga, što je i sam vještak naveo, da se Mario Banožić nalazio u svom prometnom traku prije samog reagiranja na kočnicu. To je vrlo važno s obzirom da se njemu stavlja na teret da je on pretjecao šleper s prikolicom", rekla je Vržina.