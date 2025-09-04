Nastavljeno suđenje Banožiću: U trenutku udara vozio je oko 100 km/h

Na vinkovačkom Općinskom sudu u četvrtak je nastavljeno suđenje bivšem ministru obrane Mariu Banožiću kojeg se tereti da je 11. studenoga 2023. skrivio prometnu nesreću u kojoj je poginuo Goran Šarić (41), dok je Banožić, prema tvrdnjama jednog od ispitanih vještaka, vozio oko 100 kilometara na sat.
Tijekom svjedočenja sudski prometni vještak Andrija Repušić rekao je kako uzrok nesreće nije bila nesigurna vožnja u alkoholiziranom stanju poginulog vozača kombija kao i da faktora prometne nesreće može biti više.
"Listićem tahografa utvrđeno je kako se tegljač s prikolicom kretao 76 km/h dok je teretno vozilo kojim se kretao poginuli vozilo brzinom od 90 km/h. To je utvrđeno kazaljkom brzinomjera koja se zaustavila između 90 i 95 km/h. Osobno vozilo, kojim se okrivljenik kretao, vozilo je brzinom od oko 100 km/h", rekao je Repušić.
Na upit odvjetnice obrane je li poginuli mogao sigurno voziti s 2,06 promila alkohola u krvi i bi li do smrtnog ishoda došlo da je bio vezan Repušić je rekao kako ne može odgovoriti na to pitanje i da je to stvar interdicsiplinarnog vještačenja vještaka iz prometne i medicinske struke.
Svjedočio je i prometni vještak Dražen Jedžud, ali kao svjedok jer je, kako je obrana navela, njegovo vještačenje kontaminirano. Rekao je da je mjerenja na mjestu nesreće, osim njega, radila i policija te da su zapisnici usklađeni.
Sudsko vijeće prihvatilo je zahtjev odvjetnice Ksenije Vržine, koja zastupa Banožića, a koja je predložila da se napravi prometno - medicinsko vještačenje koje bi utvrdilo je li Šarić mogao sigurno voziti s obzirom da je bio u alkoholiziranom stanju te bi li se što promijenilo da je bio vezan. Isto tako prihvaćen je i zahtjev da se sasluša i supruga poginulog Šarića radi njenog imovinsko – pravnog obeštećenja.
Po završetku suđenja odvjetnica Vržina je rekla da je zadovoljna svjedočenjem prometnog vještaka Repušića koje, po njenom mišljenju, ide u korist obrane.
"Vidjet ćemo koja će biti odluka suda nakon što sačini nalaz vještak medicinske struke, odnosno kombinirano vještačenje prometno i medicinsko. Vidjet ćemo hoće li onda sud smatrati ako je potrebna dopuna. I dalje ostajem pri tome da je potrebna dopuna iz razloga, što je i sam vještak naveo, da se Mario Banožić nalazio u svom prometnom traku prije samog reagiranja na kočnicu. To je vrlo važno s obzirom da se njemu stavlja na teret da je on pretjecao šleper s prikolicom", rekla je Vržina.
