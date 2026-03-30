Banožić sam kazneno goni vozača kamiona koji ga optužuje, tvrdi da laže

Bivši ministar obrane Mario Banožić odlučio je sam kazneno goniti vozača kamiona Mirka Đalića, nakon što je državno odvjetništvo odbacilo njegove prijave. Tvrdi da Đalić lažnim iskazima narušava njegovu poziciju.
Oglas
"U jednom trenutku došlo je do udara ova dva vozila na lijevom prometnom traku prema Županji na zadnjem lijevom dijelu mojeg priključnog vozila". Kasnije je opisao i: "Sam trenutak prometne nesreće ja sam vidio u retrovizoru... Kad me započeo pretjecati, okrivljenik je bio u razini zadnjeg dijela prikolice."
No u lipnju iste godine dao je drugačiji iskaz: "Prometna nesreća bila je iza kamiona, a koliko iza, ne mogu procijeniti". Banožić tvrdi da su oba iskaza lažna i da Đalić uopće nije bio očevidac.
U prilog tome poziva se na izjave Biljane Skokić, koja tvrdi da je ‘pored njih projurio crveni kamion-šleper’ te da na mjestu nesreće nije bilo kamiona. U dopuni iz 2026. dodala je: "Navodi vozača kamiona... nisu točni". Njezine tvrdnje, navodi se, potvrđuju i Mario Skokić te policajac Ivica Baotić.
Banožić ističe i iskaz policajca Dejana Mitrovića, koji je Đalića zatekao uz kamion oko 300 metara od mjesta nesreće, dok drugi policajci nisu jasno potvrdili njegov identitet.
Tvrdi da je Đalićev iskaz bio ključan za optužnicu protiv njega, osobito tvrdnja o pretjecanju kamiona, koju kasnije više nije ponovio. Iako je osječko tužiteljstvo odbacilo prijavu uz ocjenu da nema osnova ‘pa čak ni na razini indicija’, Banožić sada traži novo ispitivanje Đalića i više svjedoka te uvid u spise.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas