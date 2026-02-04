Sutkinja odbila pozvati dvoje novih svjedoka na suđenju Banožiću: U ožujku će iznositi obranu

Odvjetnica je vještaka pitala i o toksikološkoj analizi koja je pokazala 2,06 promila alkohola kod Šarića i njegovoj nesposobnosti za upravljanje vozilom, te ju je zanimalo je li alkohol imao utjecaj na nesreću. Vještak je odgovorio da je konstatirao samo ono što spada u njegovu kompetenciju sudske medicine, dok razmatranja o utjecaju alkoholiziranosti zahtijevaju mišljenje vještaka toksikološke službe.