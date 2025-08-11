Oglas

Policija i HGSS

Nestao u Dravi kod Križnice, potraga traje treći dan

Hina
11. kol. 2025. 12:32
12.02.2024., Virovitica - Viroviticki policajci dobrovcinitelji, Sandi Batrac (L) i Robert Cengija (D) pomogli su pri porodu na nacin da su osigurali policijsku pratnju
Damir Spehar/PIXSELL

Policija u suradnji s HGSS-om još uvijek traga za 33-godišnjakom koji je nestao u subotu na kupanju u Dravi kod mjesta Križnice, izvijestili su u ponedjeljak iz PU Virovitičko-podravske.

Kupao se u subotu oko 17 sati kod visećeg mosta u Križnici, mjesta označenog znakom "Zabranjeno kupanje“, u jednom trenutku panično zatražio pomoć, a potom nestao ispod površine vode, navodi policija.

Iz MUP-a svake godine tijekom sezone kupanja upozoravaju kupače na moguće opasnosti takvog načina traženja osvježenja, a kao najopasnija područja navode rijeke, jezera, potoke, pa tek onda more.

Rijeke su najopasnije jer su protočne, imaju virove, usjeke i često mijenjaju svoj tok.

Teme
HGSS Policija kupanje potraga

