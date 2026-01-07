FOTO / Nezgoda u centru Zagreba: Pod snijegom propala tenda kafića

Obilan snijeg izazvao je poteškoće diljem Hrvatske, a u Zagrebu je napadalo više od 20 centimetara.
Pod teretom snijega urušila se tenda kafića u Bogovićevoj. Ozlijeđenih nije bilo.
Voditelj Zimske službe Grada Zagreba Tomislav Hrastinski rekao je u srijedu poslije podneva da je trenutno oko 80 ekipa na terenu, prvenstveno na ulicama koje se nalaze u nižim prioritetima, te istaknuo da je za promet ponovno otvorena Sljemenska cesta.
Sljemenska cesta bila je za promet zatvorena od utorka poslijepodne.
U ZET-u kažu da je tramvajski promet redovit dok pojedine autobusne linije prometuju uz privremene izmjene i moguća odstupanja od reda vožnje.
Zbog snijega na kolniku, autobusna linija 207 (Kvaternikov trg - Rim - Kvaternikov trg) ne prometuje, dok linija 151 (Završje - Trg Stjepana Severa) od 11,15 sati ponovno prometuje redovito.
Građani se o javnom gradskom prijevozu mogu informirati na internetskoj stranici ZET-a.
Zbog jakog vjetra prekinute autobusne linije prema Dalmaciji i obrnuto
Autobusni kolodvor Zagreb izvijestio je da je zbog nepovoljnih zimskih uvjeta i jakog vjetra prema Dalmaciji i obratno, do daljnjeg u prekidu prometovanje svih autobusnih linija. Putnike mole za strpljenje.
Iz zagrebačke Gradske uprave u srijedu ujutro su izvijestili da je svih 2500 kilometara cesta prohodno.
"Tijekom noći sve raspoložive ekipe Zagrebačkih cesta radile su na održavanju prohodnosti cesta u Zagrebu. Ralice su do 6 sati ujutro prošle svih 2500 kilometara cesta i one su sve prohodne. Svoj dio u čišćenju pješačke zone, gradskih trgova, tramvajskih i autobusnih stajališta i okretišta, javnih nogostupa, pothodnika, javnih parkirnih područja, tržnica...odradili su i radnici Čistoće, Zrinjevca, Zagrebparkinga, Tržnica i Vodoopskrbe i odvodnje", izvijestila je jutros glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj.
