Oglas

Ozlijeđenih nema

FOTO / Nezgoda u centru Zagreba: Pod snijegom propala tenda kafića

author author
N1 Info , Hina
|
07. sij. 2026. 13:57
07.01.2026., Zagreb - Pod teretom snijega urusila se tenda kafica u Bogovicevoj. Ozlijedjenih nije bilo. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Obilan snijeg izazvao je poteškoće diljem Hrvatske, a u Zagrebu je napadalo više od 20 centimetara.

Oglas

Pod teretom snijega urušila se tenda kafića u Bogovićevoj. Ozlijeđenih nije bilo.

07.01.2026., Zagreb - Pod teretom snijega urusila se tenda kafica u Bogovicevoj. Ozlijedjenih nije bilo. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Voditelj Zimske službe Grada Zagreba Tomislav Hrastinski rekao je u srijedu poslije podneva da je trenutno oko 80 ekipa na terenu, prvenstveno na ulicama koje se nalaze u nižim prioritetima, te istaknuo da je za promet ponovno otvorena Sljemenska cesta.

Sljemenska cesta bila je za promet zatvorena od utorka poslijepodne. 

U ZET-u kažu da je tramvajski promet redovit dok pojedine autobusne linije prometuju uz privremene izmjene i moguća odstupanja od reda vožnje.

Zbog snijega na kolniku, autobusna linija 207 (Kvaternikov trg - Rim - Kvaternikov trg) ne prometuje, dok linija 151 (Završje - Trg Stjepana Severa) od 11,15 sati ponovno prometuje redovito.

Građani se o javnom gradskom prijevozu mogu informirati na internetskoj stranici ZET-a. 

Zbog jakog vjetra prekinute autobusne linije prema Dalmaciji i obrnuto

Autobusni kolodvor Zagreb izvijestio je da je zbog nepovoljnih zimskih uvjeta i jakog vjetra prema Dalmaciji i obratno, do daljnjeg u prekidu prometovanje svih autobusnih linija. Putnike mole za strpljenje.

Iz zagrebačke Gradske uprave u srijedu ujutro su izvijestili da je svih 2500 kilometara cesta prohodno. 

"Tijekom noći sve raspoložive ekipe Zagrebačkih cesta radile su na održavanju prohodnosti cesta u Zagrebu. Ralice su do 6 sati ujutro prošle svih 2500 kilometara cesta i one su sve prohodne. Svoj dio u čišćenju pješačke zone, gradskih trgova, tramvajskih i autobusnih stajališta i okretišta, javnih nogostupa, pothodnika, javnih parkirnih područja, tržnica...odradili su i radnici Čistoće, Zrinjevca, Zagrebparkinga, Tržnica i Vodoopskrbe i odvodnje", izvijestila je jutros glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj.

Teme
Snijeg Zagreb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ