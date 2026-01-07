FOTO / Nezgoda u centru Zagreba: Pod snijegom propala tenda kafića

"Tijekom noći sve raspoložive ekipe Zagrebačkih cesta radile su na održavanju prohodnosti cesta u Zagrebu. Ralice su do 6 sati ujutro prošle svih 2500 kilometara cesta i one su sve prohodne. Svoj dio u čišćenju pješačke zone, gradskih trgova, tramvajskih i autobusnih stajališta i okretišta, javnih nogostupa, pothodnika, javnih parkirnih područja, tržnica...odradili su i radnici Čistoće, Zrinjevca, Zagrebparkinga, Tržnica i Vodoopskrbe i odvodnje", izvijestila je jutros glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj.