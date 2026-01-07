Šef Traumatologije: Stalno pristižu novi pacijenti, dio ih ima teške ozljede koje zahtijevaju operacije

Dodao je da Klinika ima iskustvo i kapacitete za ovakve situacije, ali upozorava da će sljedeći dani biti iznimno zahtjevni. „Imamo znanja i organizacijskih mogućnosti i vjerujem da ćemo se izvući i iz ove situacije, koja je počela još jučer. Ipak, idućih dana bit će, slikovito rečeno, pakleno“, kazao je.