Nijemci uhitili državljanina RH zbog sumnje da je upravljao dronom iznad aerodroma u Frankfurtu

U petak navečer zračni promet na aerodromu u Münchenu ponovno je paraliziran i to opet zbog dronova. Iznad perona i uz ogradu aerodroma uočeno je više letećih objekata. Njemačka kontrola zračne plovidbe obustavila je u 21:18 sav promet do početka zabrane noćnih letova u ponoć, prenosi Dnevnik.hr.