Nikola Grmoja izabran za novog predsjednika Mosta

U svom govoru Grmoja je naglasio je da je Most od svojih početaka donosio novu snagu na hrvatsku političku scenu i ostao najdosljedniji borac protiv korupcije, klijentelizma i nepotizma. „Uvijek smo bili i ostat ćemo stup obrane protiv duboke države i mafije koja razara povjerenje građana u institucije“, poručio je i dodao da je danas vrijeme za drugu borbu upozorivši na potrebu zaštite temeljnih vrijednosti i kršćanskog identiteta Europe te istaknuo da će politike Mosta uvijek počivati na poštovanju čovjeka, slobode i ljudskog dostojanstva naglasivši da Most neće pristati na ideološke eksperimente koji razaraju obitelj i naravni poredak čovjeka.