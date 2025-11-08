Sindikat znanosti: Tražimo smjenu Božinovića!

"U zemlji u kojoj svjedočimo aktualizaciji ustaških sentimenata u društvu, na razini koja nikada nije bila prisutna, čak niti u vrijeme Domovinskog rata, izjava ministra koji tolerira kršenje zakona mora biti motivirana ili strahom ili sentimentima prema idejama prosvjednika. To ga čini pristranim i nesposobnim da obrani institucije hrvatske države, vladavinu prava i njene zakone, a to znači ovu zemlju od agresije dijela građana koji žele biti izdvojeni iz univerzalne primjene zakona za sve i za svakoga. Država koja ne slijedi načela i vrijednosti pretvara se u vilajet u kojem vlada zakon rulje.