“Nitko nema tako dobar i kvalitetan obiteljski smještaj kao Hrvatska”

Podijeli :

Ravnatelj Instituta za turizam Damir Krešić gostovao je u N1 Studiju i govorio o stanju hrvatskog turizma.

“Do 26.7. smo registritrali oko 51 i pol milijuna noćenja, što je oko četiri i pol posto više nego prošle godine. Imamo sedam posto više računa koji su fiskalizirani, ako je suditi prema tim pokazateljima mi ovu sezonu ne možemo ocijeniti kao neuspješnu, ali tek je prošao sedmi mjesec. Imat ćemo vjerojatno vrlo dobru postsezonu. Suzdržao bih se od ukupnih ocjena, ali za sada imamo dobro prolazno vrijeme”, poručuje Krešić.

Kako ćemo izmjeriti “krvnu sliku” hrvatskih turističkih destinacija? Ministrica o cijenama u turizmu: Gosti će ih kazniti i neće im to zaboraviti Duboke anomalije hrvatskog turizma: Tko je obitelj, a tko dragi, nelegalni gost?

Prema novom Zakonom o turizmu lokalne samouprave općina i gradova imati će mogućnost ograničiti broj i tip smještajnih kapaciteta, ali Krešić nije optimističan da će to pravo i koristiti.

“Možemo očekivati da će biti poprilično neskloni bilo kojoj vrsti ograničenja. Međutim, to je sad stvar i zakonodavca koji je predložio zakon jer on mora omogućiti i mehanizme za implementaciju jer sam zakon ako ostane mrtvo slovo na papiru, mislim da od njega nećemo imati koristi. Ako vi kao načelnik ili gradonačelnik zabranite izgradnju novih smještajnih kapaciteta, to neće biti mjera koja će biti dobrodošla i koja će biti dobro primljena među stanovnicima tih gradova ili općina”, kaže Krešić.

Krešić objašnjava da bi ipak bilo dobro kad bi bilo više ograničenja jer trenutno postoje jedinice lokalne samouprave koje imaju jako veliki broj smjetšajnih kapaciteta, a godišnja iskorištenost je na razini od 15 do 20 posto. Unatoč tome i dalje se grade novi smještajni kapaciteti, a novim Zakonom se između ostalog želi zaustaviti takav trend.

Komentirao je i problem pretjerane izgradnje nekretnina.

“Vi kad napravite novu nekretninu ne morate ju uopće staviti na turističko tržište, ona će vam iduće godine vrijediti 15 do 20 posto više – pod uvjetom da ju napravite u pravom dijelu Hrvatske, odnosno u primorskoj Hrvatskoj. To je glavni problem, što se na taj način potiče dodatna apartmanizacija, devastacija prostora i dodatno uništavanje obale. Nije problem što neki obiteljski iznajmljivač plati puno manji porez nego hotelijer”, objašnjava.

“Ali moramo paziti zato što se pod smokvinim listom obiteljskog smještaja nalazi sve i svašta. To je ono gdje moramo razgraničiti što se smatra nekretninskim biznisom, a što se smatra tradicionalnim obiteljskim smještajem, za kojeg smatram da je komparativna i konkurentska prednost hrvatskog turizma u odnosu na konkukrenciju. Nitko nema tako dobar i kvalitetan obiteljski smjetšaj kao Hrvatska. Znamo i po našim istraživanjima tržišta da turisti koji dolaze u Hrvatsku traže jedan autentičan i autohtoni doživljaj destinacije, a to mogu dobiti i iskustiti uz kontakt s domaćinom, pod uvjetom da je domaćin lokalni”, zaključuje Krešić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

UŽIVO Dvojica muškaraca uhićena zbog požara na Čiovu, oglasila se policija Odzvonilo Maji Đerek. Puljak: Upozorili smo je, oglušila se