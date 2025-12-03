kraj dugih gužvi
Njemački mediji o ukidanju naplatnih kućica u Hrvatskoj: "Nova pravila naplate i kako izbjeći kazne"
Hrvatska će u rujnu 2026. godine potpuno promijeniti svoj sustav naplate cestarine, što će imati veliki utjecaj na sve koji automobilom putuju u ovu popularnu turističku destinaciju, javljaju njemački mediji.
Iako promjena možda na prvi pogled izgleda tehnička, ona će znatno ubrzati promet, posebice tijekom ljetnih gužvi, ali samo ako vozači unaprijed obave jednu važnu pripremu, piše Fenix Magazin.
Digitalna cestarina umjesto naplatnih kućica – kraj dugih gužvi
Prema informacijama ADAC-ova kamping portala PiNCAMP, Hrvatska će od rujna 2026. službeno prijeći na digitalnu naplatu cestarine. To znači da će sadašnji sustav klasičnih naplatnih kućica – gdje vozači moraju stati, preuzeti karticu ili platiti gotovinom ili karticom – otići u povijest.
Umjesto toga, sve će biti automatizirano, a naplata će se odvijati putem:
- registracije registracijske oznake (tablice)
- upotrebe elektroničke naplatne kutije (ENC uređaja, tzv. Mautbox)
Cilj ove promjene je jasna: ukloniti uska grla na autocestama, posebice na ulazima u zemlju i na tranzitnim pravcima, gdje se tijekom srpnja i kolovoza stvaraju višekilometarske kolone. Turisti iz Njemačke, Austrije, Slovenije, ali i iz ostalih europskih država dobro znaju koliko čekanje na naplatnim kućicama zna pokvariti početak odmora.
Zašto uopće dolazi do promjene?
Dosadašnji hrvatski model naplate, iako pouzdan, pokazao je svoja ograničenja u špici sezone periodima. Putnici koji su prolazili dionicama poput Zagreb–Karlovac, Sveti Rok–Maslenica ili ulaza na autocestu A1 prema Dalmaciji, nerijetko su čekali 30 minuta, a ponekad i duže. U trenutcima ekstremnih gužvi čekalo se i do sat vremena.
Budući da Hrvatska želi biti moderna turistička destinacija i olakšati dolazak gostima, odlučila se priključiti europskom trendu digitalne naplate, kakva već postoji u Francuskoj, Austriji i Italiji.
Kako će novi sustav funkcionirati?
Hrvatska predviđa dva načina digitalne naplate. Vozači mogu odabrati onaj koji im više odgovara, ovisno o vrsti vozila i navikama putovanja.
Registracija tablice – samo za vozila do 3,5 t
Prva opcija namijenjena je:
- motociklima
- osobnim vozilima
- lakim kamperskim vozilima
- kombijima do 3,5 tone
Putnik će prije puta moći posjetiti online portal, upisati registracijsku oznaku i povezati je s preferiranom metodom plaćanja – najčešće kreditnom ili debitnom karticom.
Kada vozilo uđe na autocestu, kamere i skeneri automatski će prepoznati tablicu, a sustav će izračunati koliko je vozač prešao i naplatiti točan iznos, bez zaustavljanja. Isti proces odvija se i pri izlasku s autoceste.
Ovo znači da vozač ne mora imati nikakav uređaj u automobilu, nego samo unaprijed obaviti online registraciju. Ako registracija nije obavljena, sustav može evidentirati prolazak, ali naplata neće biti moguća – što može rezultirati kaznom, kao što je već slučaj u Francuskoj.
ENC/Mautbox – obvezan za vozila iznad 3,5 t
Druga opcija je elektronički naplatni uređaj, poznat kao ENC ili Mautbox. ENC se već godinama koristi u Hrvatskoj, ali od 2026. postaje sastavni dio novog digitalnog sustava.
Za koga je obvezan?
- teretne kamione
- autobuse
- sva vozila iznad ukupne mase 3,5 tone
Uređaj funkcionira vrlo slično rješenjima u Austriji (Go-Box) ili Italiji (Telepass). Dok vozilo prolazi ispod portala na autocesti, ENC uređaj komunicira sa sustavom i naplata se odvija automatski.
Prednost ove opcije je da putnik ne mora ništa posebno registrirati na portalu – uređaj sve rješava sam.
Zašto je ovo važno za turiste i što treba pripremiti?
Za putnike koji idu na ljetovanje u Hrvatsku, nova digitalna cestarina znači:
- brži prolazak kroz granicu
- bez zaustavljanja na naplatnim kućicama
- manje stresa tijekom putovanja
- manje kilometarskih kolona na najprometnijim dijelovima autocesta
Međutim, važno je naglasiti jednu ključnu stavku:
vozači moraju unaprijed pripremiti registraciju tablice ili nabaviti ENC uređaj – inače riskiraju kazne, kao što je već slučaj u Francuskoj, gdje digitalni sustav već funkcionira.
Preporučuje se da se vozači na vrijeme informiraju i prilagode, kako bi izbjegli neugodne situacije.
