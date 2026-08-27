Hrvatska i otpad: Što je službena informacija, a što gruba realnost?

Sve legalne brojke i službena izvješća, naime, padaju u vodu onog trenutka kada zakoračite na teren u Lici. A kako sad stvari stoje, i ne samo u Lici. USKOK-ova istraga u Gospiću razotkrila je zastrašujuće razmjere potencijalnog ekološkog kriminala: čak 37.000 tona ilegalnog i potencijalno otrovnog otpada zakopano je u tlo ili razasuto u napuštenim pogonima.