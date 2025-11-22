Nova pravila za smještaj stranih radnika: Evo koliko ih može biti u kući i kada neće moći u zgradu

Dosad je bilo propisana kvadratura od 14 kvadrata po sezonskom radniku, te šest kvadrata za svaku dodatnu osobu. Sada se isto pravilo proširuje ne samo za sezonske, nego sve državljane trećih zemalja uopće. Dodatno je ograničen broj stranih radnika tako da u jednom stanu u zgradi može boraviti najviše osam stranih radnika i kad je kvadratura stana veća u odnosu na propisanu kvadraturu.