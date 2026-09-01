Grad otkrio zašto nove pokretne stepenice kod Importannea stalno zapinju

Pokretne stepenice za Importanne centar u pogon su puštene u petak, no do danas su već nekoliko puta stale. Dio Zagrepčana posumnjao je na kvar tek montiranog eskalatora, no u Gradu su rekli da postoji šansa da netko stišće gumb za njihovo zaustavljanje. Te su sumnje potvrdili za Večernji list.