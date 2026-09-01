Bizaran razlog
Grad otkrio zašto nove pokretne stepenice kod Importannea stalno zapinju
Osobe koje to rade uznemiravaju građane i remete njihov mir, rad i normalan način života, podliježu sankcijama temeljem Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira – ističu u Gradu
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Pokretne stepenice za Importanne centar u pogon su puštene u petak, no do danas su već nekoliko puta stale. Dio Zagrepčana posumnjao je na kvar tek montiranog eskalatora, no u Gradu su rekli da postoji šansa da netko stišće gumb za njihovo zaustavljanje. Te su sumnje potvrdili za Večernji list.
"Ove pokretne stepenice, kao i svake takve stepenice ili dizalo, imaju sigurnosni prekidač kojim ih se u slučaju opasnosti može zaustaviti. Takvi se prekidači nalaze i u tramvajima i u vlakovima. Pritiskanje prekidača za zaustavljanje u slučaju nužde trenutno prekida rad uređaja i on se ponovo može pokrenuti dolaskom ovlaštene osobe.
U proteklim danima svjedočimo vandalizmu neodgovornih pojedinaca koji gašenjem stepenica otežavaju kretanje svojim sugrađanima, a posebice starijim i teže pokretnim osobama. Osobe koje neopravdanim pritiskanjem prekidača u slučaju nužde uznemiravaju građane i remete njihov mir, rad i normalan način života, podliježu sankcijama temeljem Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira", ističu u Gradu.
Silazni krak stao je s radom, podsjetimo, sredinom 2024. godine. U početku se Grad Zagreb i Importanne Centar nisu mogli dogovoriti tko je nadležan za održavanje. Prvo je popravak najavljivao Grad, ali je kasnije odlučeno da će se nabaviti nove stepenice. Putovale su iz Kine preko Rta dobre nade do Rijeke, a onda dostavljene u Zagreb i montirane.
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