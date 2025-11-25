Nove zrakoplovne linije prema Poljskoj iz Rijeke

Zračne luka Rijeka na otoku Krku objavila je kako niskotarifni prijevoznik Wizz Air dolazi u tu zračnu luku te će putnici od lipnja sljedeće godine moći koristiti tri nove linije prema Poljskoj.
Putnici će moći koristiti tri nove redovne linije prema Poljskoj od 9. lipnja 2026. : utorkom i subotom Gdańsk – Rijeka, utorkom, četvrtkom i subotom Katowice – Rijeka te utorkom i subotom liniju Lublin – Rijeka.
Nove linije donose više od 65.000 novih sjedala, što znači još bolju povezanost Kvarnera s Poljskom te dodatni poticaj za turizam i gospodarstvo regije, naglasili su iz Zračne luke Rijeke, napomenuvši da su karte za te linije u prodaji.
Ranije je najavljeno i da će švicarski nacionalni zrakoplovni prijevoznik SWISS International Air Lines od ljeta iduće godine uvesti novu redovitu liniju, koja će povezivati Rijeku i Zürich.
Ta sezonska linija uključivat će 16 letova, a letovi će ići dvaput tjedno, ponedjeljkom i petkom, od 29. lipnja do 21. kolovoza 2026. godine.
