Wizz Air

Nove zrakoplovne linije prema Poljskoj iz Rijeke

author
Hina
|
25. stu. 2025. 15:13
Zrakoplov Airbus A320 njemacke kompanije Eurowings sletio je iz Dusseldorfa u zracnu luku Rijeka na Krku. Photo: Goran Kovacic/PIXSELL
Goran Kovacic/PIXSELL

Zračne luka Rijeka na otoku Krku objavila je kako niskotarifni prijevoznik Wizz Air dolazi u tu zračnu luku te će putnici od lipnja sljedeće godine moći koristiti tri nove linije prema Poljskoj.

Putnici će moći koristiti tri nove redovne linije prema Poljskoj od 9. lipnja 2026. : utorkom i subotom Gdańsk – Rijeka,  utorkom, četvrtkom i subotom  Katowice – Rijeka te utorkom i subotom liniju Lublin – Rijeka.

Nove linije donose više od 65.000 novih sjedala, što znači još bolju povezanost Kvarnera s Poljskom te dodatni poticaj za turizam i gospodarstvo regije, naglasili su iz Zračne luke Rijeke, napomenuvši da su karte za te linije u prodaji.

Ranije je najavljeno i da će švicarski nacionalni zrakoplovni prijevoznik SWISS International Air Lines od ljeta iduće godine uvesti novu redovitu liniju, koja će povezivati Rijeku i Zürich.

Ta sezonska linija uključivat će 16 letova, a letovi će ići dvaput tjedno, ponedjeljkom i petkom, od 29. lipnja do 21. kolovoza 2026. godine.

Teme
Nove zrakoplovne linije Poljska Rijeka Turizam Švicarska

