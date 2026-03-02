OD PEARL HARBORA DO IRANA
Zašto se vojni napadi najčešće poduzimaju vikendom? Stručnjak: "Nije riječ samo o faktoru iznenađenja"
Napad Izraela na Iran, u koji se potom uključio i SAD, započeo je u subotu oko 8 ujutro po lokalnom vremenu.
Kako je kasnije objavio Reuters, pozivajući se na neimenovanog američkog dužnosnika, uspjeli napad je bio usmjeren na ajatolaha Alija Hameneija, ali je prvotno bio planiran za subotu navečer kada se Hamenei trebao sastati sa svojim savjetnicima. No sastanak je bio prebačen u jutarnji termin, a taj obavještajni podatak odredio je i promjenu termina napada.
U svakom slučaju, plan je bio napasti Iran u subotu.
Vikend za napade, bombardiranja, otmice...
Vojne akcije i operacije najčešće se poduzimaju vikendima.
Munjevita američka operacija u Venezueli u kojoj je uhvaćen i u SAD prebačen predsjednik Nicolás Maduro, odigrala se u subotu 4. siječnja. Subota je bila i 14. travnja 2017. kada je SAD, tada također s Donaldom Trumpom na čelu, zajedno sa saveznicima u praskozorje bombardirao glavni grad Sirije Damask i ciljeve na kojima je tamošnji režim proizvodio kemijsko oružje.
Subota je bila i 7. listopada 2023. godine kada su pripadnici Hamasa izveli veliki teroristički napad na Izrael čime je započeo dvogodišnji krvavi rat u Gazi. I aktualni rat Pakistana i Afgaistana počeo je pretprošlog vikenda, u noći sa subote na nedjelju, napadima pakistanskih zračnih snaga na položaje talibana.
"Ratovi rijetko počinju u srijedu"
Neki koji se bave temom faktora iznenađenja u ratovanju ističu kako je i rat Azerbajdžana i Armenije oko Gorskog Karabaha u veljači 2020. godine započeo u nedjelju, a također napominju da je ruska invazija na Ukrajinu, započeta 24. veljače 2022. godine (u četvrtak) punom silinom krenula sljedećeg dana, odnosno početkom vikenda.
Valja podsjetiti kako je desetak dana prije početka invazije na Ukrajinu ruski veleposlanik pri Europskoj uniji Vladimir Čižov, želeći otkloniti nagađanja o početku ruskog napada, ironično izjavio za njemačke medije da "ratovi u Europi rijetko počinju u srijedu".
Povijest doista pokazuje da su se mnogi vojni ili teroristički napadi odigrali upravo vikendom, uključujući petak. Njemačka je otpočela Drugi svjetski rat napadom na Poljsku u petak, 1. rujna 1939. godine. A vojna operacija koja se i danas smatra oglednim primjerom iznenadnog napada - japansko bombardiranje američke vojne baze Pearl Harbor dogodilo se u nedjelju, 7. prosinca 1941. godine.
Dan-dva više da se ublaže reakcije
Objašnjenje tajminga započetog rata SAD-a i Izraela s Iranom ne proizlazi samo iz vojne taktike. Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić kaže kako je odabir subote, odnosno vikenda za napad na Iran bio kombinacija nekoliko čimbenika.
"Očekuje se da će svi koji će na bilo koji način komentirati takvu operaciju biti popustljiviji vikendom. Dobit će se vremena i za reakciju burzi, u ovom slučaju ponajprije po pitanju cijena nafte. Kad krene napad kakav je izveden u subotu, najprije je sve hektično, nepredvidljivo. Prve reakcije budu burne, a kad prođe dan-dva ipak se drugačije reagira. Zapravo se tek drugi dan moglo jasnije vidjeti kako je sve krenulo i što se zapravo dogodilo. Vikendom su svi nekako postrance. U krajnjoj liniji, u novinskim redakcijama manje je ljudi. Ukratko, napadima vikendom zapravo se kupuje dan-dva kako bi se ublažile reakcije. Do ponedjeljka se početni šokovi stabiliziraju i lakše se promišlja situacija", kaže.
Da se napad na Iran dogodio usred tjedna, Avdagić kaže da bi cijene nafte skočile daleko više nego što jesu.
"Naravno, to ne znači da je sve gotovo. Naprotiv, i dalje su mogući veliki skokovi cijena nafte", dodaje.
"Ništa nije slučajno pa ni napadi vikendima"
Odluka o početku vojne akcije, poput napada na Iran, ne donosi se naprasno i ništa se ne prepušta slučaju.
"Koordiniraju se tijela koja vode vojsku i vanjsku politiku, procjenjuju se ekonomske posljedice. U suvremenom ratovanju stvari se promišljaju puno šire. Ne rade se samo strategije, nego i taktike, usto pojačane medijskim djelovanjem. Sve to ide u paketu. Bilo je toga već u Drugom svjetskom ratu, a kamoli ne danas", kaže Avdagić.
U konkretnom slučaju, dodaje, očito je presudno bilo što se ajatolah Hamnei s bliskim suradnicima i članovima obitelji u subotu ujutro nalazio na nedovoljno zaštićenoj lokaciji.
"No ako je vjerovati informacijama koje su došle, taj bi se napad ionako dogodio u subotu, samo nešto kasnije, a ne u ranim jutarnjim satima. U svakom slučaju, ništa nije slučajno pa ni napadi vikendima", kaže Avdagić.
