Novi šef Mladeži HDZ-a: Mi mladi nismo sami. Iza nas stoje Vlada i Plenković

Pozvao ih je i da se uključe u aktivnosti u svojim zajednicama te da u tome budu odvažni, „da iskoriste mladost”, da utječu na donošenje odluka. Pozvao ih je i da pomognu u artikuliranju stranačkih politika koje se odnose na sprječavanje vršnjačkog nasilja, različitih ovisnosti (kocka, droga, digitalni sadržaji...), mentalnog zdravlja mladih te uporabu umjetne inteligencije.