Novi naraštaj moderne vojske: Evo kako će izgledati obuka ročnika

Nakon godina pauze, hrvatske vojarne za tri tjedna ponovno će biti ispunjene ročnicima za temeljno vojno osposobljavanje. Pozivi za 'nultu generaciju' – mladih rođenih 2007. godine – još stižu i svi će oni zdravi i sposobni 9. ožujka pristupiti na prvu prozivku u jednu od tri vojarne na odsluženje vojnog roka.
Prvih 800 vojnih obveznika, među njima više od 200 dragovoljaca, ali i 80 djevojaka - novi naraštaj moderne hrvatske vojske. Svi oni uskoro na prvom postrojavanju u vojarnama u Slunju, Požegi i Kninu. Time počinje temeljna vojna obuka.
- Jutarnje buđenje od 6 sati, jutarnja higijena, tjelovježbe, obuka, izobrazba, koju će provoditi u pauzi za ručak do večernjih sati odnosno do večere u 18 sati nakon čega su ročnici imaju svoje slobodno vrijeme do 10 sati kad je povečerje i spavanje, kazao je Filip Tunjić, prvi dočasnik Oružanih snaga RH, piše HRT.
Obuka će trajati osam tjedana, odnosno dva mjeseca. Ročnici će primati mjesečnu naknadu od 1100 eura neto. Ipak, u vojarni će se morati prilagoditi novim pravilima. Izazov će biti ograničeno korištenje mobitela - što je mladima danas nezamislivo.
- Postoje dijelovi vojarne i obuke gdje se mobiteli neće moći koristiti niti je dopušteno snimanje mobitelom, ali zato postoje prostori u kojima će provoditi slobodno vrijeme, kada im nitko neće zabranjivati da koriste svoje mobilne uređaje i naravno da će oni ići na mreže. To im nitko neće zabraniti, pojasnio je Ivan Jušić, ravnatelj Uprave za ljudske potencijale MORH-a.
Uz osnovna znanja - učit će o kibernetičkoj sigurnosti te upravljati FPV dronovima. Naučit će se koristiti modernim sustavima kojima danas raspolaže Hrvatska vojska.
- Osim upotrebe FPV dronova, također će proći određenu obuku kroz upotrebu novih oružanih sustava koji su u sastavu Oružanih snaga Hrvatske vojske, rekao je Filip Tunjić, prvi dočasnik Oružanih snaga RH.
Za one koji ulože prigovor savjesti zbog moralnih ili vjerskih načela postoji mogućnost služenja civilne službe. Može se tražiti i odgoda, ali samo u određenim slučajevima, i to najkasnije do 29. godine života.
- U okviru Ministarstva unutarnjih poslova će biti povjerenstvo koje će donositi odluku o prihvaćanju njihovog prigovora savjesti ili ne prihvaćanju, odluka se donosi u roku od 30 dana, vraćaju se nama i mi ih prevodimo u civilne obveznike, kazao je Ivan Jušić, ravnatelj Uprave za ljudske potencijale MORH-a.
Svi koji odsluže vojni rok ulaze u pričuvni sastav Hrvatske vojske, u kojemu će - ako se ne odluče za profesionalnu karijeru - biti pozvani na vojne vježbe ili službu u kriznim situacijama.
