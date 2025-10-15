Temeljno vojno osposobljavanje može se odgoditi i ako u kućanstvu novaka nema drugog člana koji privređuje, ako se zaposlio u svojstvu vježbenika ili se prvi put zaposlio, ako su u njegovu kućanstvu samo članovi kojima je za svakodnevne životne potrebe prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe, ako se iz njegova kućanstva u isto vrijeme na temeljno vojno osposobljavanje upućuju dva člana ili više njih, ako ima određen datum za sklapanje braka ili očekuje rođenje djeteta do odlaska na temeljno vojno osposobljavanje i za vrijeme osposobljavanja, ako je prije odlaska ili u vrijeme odlaska na temeljno vojno osposobljavanje nastupila smrt u njegovoj užoj obitelji te ako je otvorio obrt ili samostalnu djelatnost.