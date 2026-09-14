John Malkovich otkazao gostovanje u Izraelu, izmislili su mu izjave o "solidarnosti"

AP Photo/Alessandra Tarantino

John Malkovich jedan je od prvih favorita za Oscara za najboljeg glumca nakon što je osvojio prestižnu nagradu na Venecijanskom filmskom festivalu. Istodobno se našao u središtu kontroverze nakon što je otkazao planirani nastup u Izraelu jer su mu u promotivnom tekstu pripisane izjave koje, kako tvrdi, nikada nije izgovorio niti odobrio.

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Malkovich je u subotu proglašen najboljim glumcem 83. Venecijanskog filmskog festivala za ulogu Chrisa u crnoj komediji "Wild Horse Nine", redatelja Martina McDonagha.

Film prati dvojicu agenata CIA-e koji su poslani iz Santiaga na Uskršnji otok neposredno prije čileanskog vojnog udara 1973. godine. U filmu, uz Malkovicha, glume i Sam Rockwell, Steve Buscemi, Parker Posey te Tom Waits.

Malkovich nije mogao osobno prisustvovati ceremoniji zbog snimanja u Montrealu, već se gledateljima obratio videoporukom, piše Euronews.

"Ponizan sam što sam izabran za ovu nagradu, koju su dobili brojni veliki glumci", rekao je.

Otkazao nastup zbog lažno pripisanih riječi

Malkovich je trebao idućeg travnja nastupiti u Tel Avivu u glazbeno-scenskoj predstavi The Music Critic, koju je osmislio židovski violinist Aleksej Igudesman.

No, nastup je otkazao nakon što je izraelska PR tvrtka objavila priopćenje u kojem su mu pripisane izjave o povratku u Izrael i navodnoj "solidarnosti" s izraelskom publikom.

U objavljenom tekstu stajalo je da je Malkovich "oduševljen povratkom u Izrael" te da se veseli ponovnom susretu s izraelskom publikom prema kojoj osjeća "veliku bliskost i solidarnost".

Izjave su objavljene i u Jerusalem Postu. Malkovich je, nakon što je za njih doznao preko Hollywood Reportera, poručio da ih nikada nije odobrio.

"PR tvrtka koju je angažirao izraelski promotor sastavila je citat za članak i pripisala ga meni, iako te izjave nikada nisam dao niti me itko prije objave konzultirao", rekao je glumac.

Dodao je da su mu takve riječi neprihvatljivo pripisane kao izravni citat te da zbog toga više ne može sudjelovati u predstavi u Tel Avivu.

"Nastup u nekoj zemlji ne znači podršku njezinoj politici"

Malkovich se pritom jasno ogradio od bilo kakvog političkog tumačenja svojih nastupa.

Istaknuo je da je tijekom dugogodišnje karijere nastupao u brojnim državama čije političke vrijednosti ili kultura nisu bili u skladu s njegovim stavovima.

"Putovanja na mjesta čiji se pogled na svijet možda ne podudara s mojim omogućila su mi da promatram, slušam, učim i dijelim ideje o tome što čini dobru priču i lijepu glazbu", poručio je.

Naglasio je i da njegov nastup u bilo kojoj zemlji ne predstavlja odobravanje politike te zemlje, njezinih postupaka ili njezinih političkih čelnika.

"Moji nastupi ne znače da sam u nekakvoj "solidarnosti" s bilo kojim političkim ciljem, ubijanjem nevinih, terorizmom ili bilo kojim drugim oblikom barbarstva", poručio je Malkovich.

PR tvrtka se ispričala

Izraelska PR tvrtka koja stoji iza priopćenja naknadno se ispričala zbog pogrešnog pripisivanja izjava.

"Gospodin Malkovich nije dao, dostavio, odobrio niti autorizirao ovu izjavu, niti su je odobrili njegovi predstavnici. Iskreno mu se ispričavamo, kao i njegovim predstavnicima, zbog pogrešnog pripisivanja i žalimo što se to dogodilo", poručili su.

Malkovich je posljednji put u Izraelu bio 2013. godine, kada je nastupao u predstavi The Infernal Comedy: Confessions of a Serial Killer.

Njegova odluka da otkaže nastup dolazi u vrijeme snažnih međunarodnih kritika izraelske politike i vojnih operacija u Gazi, zbog kojih su pojedine međunarodne organizacije i UN-ova tijela iznosili vrlo teške optužbe protiv izraelskih vlasti.