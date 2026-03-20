ZBOG NAPADA NA PLINSKO POLJE
Trgovci postaju nervozni, cijene nafte osciliraju oko 110 dolara
Cijene nafte oscilirale su u petak na međunarodnim tržištima oko razine od 109 dolara, signalizirajući nervozu trgovaca nakon vala napada na energetsku infrastrukturu u zemljama uz Perzijski zaljev.
Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 50 centi višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 109,15 dolara. Na američkom tržištu bio je skuplji za 1,36 dolara i stajao je 97,50 dolara.
Uzbunu na tržištima izazvao je ovaj tjedan izraelski napad na iransko plinsko polje Južni Fars.
Američki predsjednik Donald Trump kritizirao je u četvrtak navečer izraelski napad, napominjući da je izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu rekao da ne napada energetsku infrastrukturu.
"Rekao sam mu 'nemoj to raditi' i neće", kazao je Trump novinarima u Ovalnom uredu.
Teheran: Uzvratit ćemo istom mjerom
Teheran je već najavio da će na eventualni napad na energetsku infrastrukturu uzvratiti istom mjerom, pozivajući na evakuaciju područja uz petrokemijski kompleks Mesaieed, kompaniju Mesaieed i energetska postrojenja u Ras Laffanu u Kataru.
Popis meta obuhvatio je i petrokemijski kompleks Jubail u Saudijskoj Arabiji, te plinsko polje Al Hosn u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Mete napada bila su u srijedu navečer i četvrtak ujutro plinska postrojenja u Kataru i rafinerija u izraelskoj Haifi.
U petak ujutro iranski dronovi oštetili su i rafineriju Mina Al-Ahmadi i izazvali požar na nekoliko lokacija u postrojenju, izvijestio je Kuwait Petroleum Corporation u preliminarnoj procjeni koju je prenijela kuvajtska novinska agencija KUNA. Nitko nije ozlijeđen, dodali su.
Trgovci strahuju od novog vala napada koji bi mogli još više odgoditi normalizaciju opskrbe s Bliskog istoka.
Hormuški tjesnac je najveći problem
Iran je nakon američko-izraelskog napada krajem veljače preuzeo kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, zabranivši tranzit brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom, europskim zemljama i njihovim saveznicima.
Do nedjelje je kroz prolaz ipak prošlo otprilike 90 tankera, izvijestio je Lloyd's List, većinom u vlasništvu Irana, Kine, Indije i Grčke.
SAD je u međuvremenu preko ministra financija Scotta Bessenta naznačio da bi uskoro mogao ukinuti sankcije na iransku naftu 'zaglavljenu' na tankerima kako bi osigurao bolju opskrbu tržišta i ublažio skok cijena.
"Riječ je o oko 140 milijuna barela", napomenuo je Bessent u emisiji Fox Business Networka "Mornings with Maria".
Ministar energetike Chris Wright rekao je pak da bi, ako SAD odluči ukinuti sankcije na iransku naftu, neki azijski kupci mogli dobiti barele u roku od tri do četiri dana.
Kako bi zakočio rast cijena, SAD je već prošli tjedan izdao opću 30-dnevnu dozvolu za kupnju ruske nafte uskladištene na tankerima.
Zbog praznika u muslimanskom svijetu Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) nije danas objavila koliko je u četvrtak stajao barel košarice nafte njezinih članica. U srijedu cijena mu je iznosila 135,06 dolara.
