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od 22. lipnja do 3. srpnja

Obavijest iz MORH-a: Očekujte pojačanu buku i intenzivniji cestovni promet

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Hina
|
20. lip. 2026. 10:32
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30.05.2024, SRC Jarun, Zagreb - Obiljezavanje Dana drzavnosti na Jarunu uz izlozbu vojnog naoruzanja te pokaznih vjezbi Hrvatske vojske. Photo: Luka Batelic/PIXSELL
Luka Batelic/PIXSELL

Oružane snage Republike Hrvatske provodit će od 22. lipnja do 3. srpnja međunarodnu združenu vojnu vježbu "BORBENA MOĆ 26" tijekom koje se može očekivati pojačana buka i intenzivniji cestovni promet, priopćili su u subotu iz Ministarstva obrane (MORH).

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Aktivnosti će se provoditi na sljedećim lokacijama: vojni poligon "33. inženjerijske brigade Hrvatske vojske" u Cerovcu, vojarna "110. brigade Hrvatske vojske" u Karlovcu, vojni poligon "Eugen Kvaternik" u Slunju, vojarna "Josip Jović" u Udbini, vojni poligon "Josip Markić" u Kninu, vojno vježbalište "Gakovo", vojarna "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku, vojna lokacija "Zečevo" i pomorski vojni poligon "Žirje".

Vježba se provodi u suradnji s oružanim snagama savezničkih i partnerskih zemalja te sastavnicama sustava domovinske sigurnosti Republike Hrvatske, zaključili su iz MORH-a.

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Teme
borbena moć 26 hrvatska vojska morh

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