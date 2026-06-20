Obavijest iz MORH-a: Očekujte pojačanu buku i intenzivniji cestovni promet

Aktivnosti će se provoditi na sljedećim lokacijama: vojni poligon "33. inženjerijske brigade Hrvatske vojske" u Cerovcu, vojarna "110. brigade Hrvatske vojske" u Karlovcu, vojni poligon "Eugen Kvaternik" u Slunju, vojarna "Josip Jović" u Udbini, vojni poligon "Josip Markić" u Kninu, vojno vježbalište "Gakovo", vojarna "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku, vojna lokacija "Zečevo" i pomorski vojni poligon "Žirje".