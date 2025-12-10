Obersnel: Zastava s petokrakom je zastava SUBNOR-a, a ne jugoslavenska

Predsjednik Udruženja antifašističkih boraca i antifašista (UABA) Grada Rijeke Vojko Obersnel u srijedu je rekao da je zastava sa zvijezdom petokrakom, zbog koje je podnijet optužni prijedlog protiv osobe koja ju je nosila na nedavnom prosvjedu, zastava SUBNOR-a, a ne jugoslavenska.
Riječ je o Savezu udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata (SUBNOR), a Udruga antifašističkih boraca i antifašista (UABA) grada Rijeke te Savez antifašističkih boraca i antifašista Primorsko- goranske županije su njegovi slijednici, rekao je Vojko Obersnel i dodao da to nije bila jugoslavenska zastava.
"Na toj zastavi navedene su i godine na koje se odnosi aktivnost tih boraca: 1941. - 1945. A to su borci koji su, između ostalog, izborili jednu od temeljnih polaznih osnova Hrvatskog ustava - Odluku ZAVNOH-a o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i drugih okupiranih područja Hrvatskoj. Zvijezda na toj zastavi simbol je te borbe, ali i ne samo te, nego i borbe cijelog tada ujedinjenog svijeta u otporu koji je pružen fašizmu i nacizmu", istaknuo je.
"Mi smo ti koji, u ovo čudno i opasno suvremeno doba, čuvamo sjećanja i podsjećamo na povijesnu istinu o kojoj piše i hrvatski Ustav. Na našim se aktualnim zastavama, kao i na ovoj povijesnoj, također nalazi ta petokraka pod kojom su stvarani temelji suvremene Hrvatske", dodao je Obersnel.
Naglasio je da je na prosvjedni skup Ujedinjeni protiv fašizma 30. listopada tu zastavu donio on osobno, i to ne samoinicijativno, nego na prijedlog i u dogovoru s drugim organizatorima skupa.
Zastava SUBNOR-a može uznemiriti samo one koji ne poštuju NOB, ZAVNOH i Ustav RH
"Ta je zastava nošena u ime onih kojih više nema, boraca koji su bili na strani antifašizma prije 80 i 85 godina. Pa jedini koje ta zastava zaista može uznemiriti su oni koji ne znaju, ne razumiju ili ne poštuju narodnooslobodilačku borbu, odluke ZAVNOH-a, a time i Ustav RH", kazao je Obersnel.
Upitao se kako je moguće da jednaku prekršajnu prijavu dobivaju oni koji naglašavaju temelje hrvatske državnosti i oni koji naglašavaju i veličaju simbole koji su eksplicitno navedeni kao nešto što stoji nasuprot temeljima hrvatske državnosti. "Kako je moguće da se, nošenjem i isticanjem simbola upisanih u Ustav RH, remeti javni red i mir i čini prekršaj iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira?", upitao se predsjednik riječkog UABA.
Istaknuo je da će UABA grada Rijeke zato pružiti svu pravnu pomoć prekršajno prijavljenom građaninu, "jer je on tu zastavu nosio u skladu s temeljima Ustava, u ime onih koji su stvorili antifašizam o kojem i danas govorimo, onih koji su zaslužni za polazne osnove našeg Ustava i hrvatske državnosti".
Svako izjednačavanje fašizma i antifašizma počevši od povijesnog na razini simbola do suvremenog na razini jednakog pristupa u kontekstu prekršajnih prijava - nove su male pobjede fašizma, istaknuo je Vojko Obersnel.
Policijska uprava primorsko-goranska potvrdila je da je protiv 42-godišnjaka podnijet optužni prijedlog zbog remećenja javnog reda i mira nošenjem i isticanjem simbola na prosvjedu "Ujedinjeni protiv fašizma" održanom 30. studenoga u Rijeci, a riječ je o zastavi sa zvijezdom petokrakom.
