Obersnel: Zastava s petokrakom je zastava SUBNOR-a, a ne jugoslavenska

"Na toj zastavi navedene su i godine na koje se odnosi aktivnost tih boraca: 1941. - 1945. A to su borci koji su, između ostalog, izborili jednu od temeljnih polaznih osnova Hrvatskog ustava - Odluku ZAVNOH-a o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i drugih okupiranih područja Hrvatskoj. Zvijezda na toj zastavi simbol je te borbe, ali i ne samo te, nego i borbe cijelog tada ujedinjenog svijeta u otporu koji je pružen fašizmu i nacizmu", istaknuo je.