Marijana Puljak: Ja sam sigurna da su i u Splitu ljudi ujedinjeni protiv fašizma

Zastupnica Marijana Puljak (Klub Centra i NPS-a) bila je gošća Novog dana kod Tihomira Ladišića gdje je komentirala aktualne teme. Odgovorila je na pitanje zašto u Splitu nije bio organiziran antifašistički marš.
Oglas
"To treba pitati organizatore. Ja sam sigurna da su i u Splitu ljudi su ujedinjeni protiv fašizma", rekla je Puljak
Odgovorila je i na pitanje je li Split pred novim izborima i što se događa u vladivini Tomislava Šute.
"Prvih šest mjeseci njegove vladavine ja bih ocijenila nulom jer se prvi put u političkoj povijesti Hrvatske dogodilo da je jedan gradonačelnik javno ucjenjivao gradske vijećnike i prijetio represivnim aparatom ako se ne usvoji rebalans. Hoće li doći do izbora to je pitanje za Šutu i HDZ", kaže Puljak.
Osvrnula se i na zadnju izjavu Andreja Plenkovića i njegovu tvrdnju da je HDZ zadnja brana normalnoj Hrvatskoj.
"Ja bih se složila s njegovim izričajem, ali s drugim naglaskom. Oni su jedina prepreka normalnoj Hrvatskoj. Ja ne mogu vjerovati da smo u situaciji kad je postalo normalno da se u Saboru organiziraju onakvi okrugli stolovi, da po ulicama imate crne kapuljače, da potpredsjednik Vlade prijeti saborskoj zastupnici zato što mu se ne sviđa njen govor...", kaže Puljak.
"Trebalo bi smiriti tenzije i vratiti se temama koje zanimaju naše građane", dodala je.
Komentirala je i je li parlamentarna većina još čvrsta i stabilna.
"Ona je čvrsta i stabilna ovisno o tome kako su se dogovorili o podijeli plijena. To je ono što ih drži - nikakva druga ljubav između njih ne postoji. Nema tu domoljublja i interesa za dobrobit hrvatskih građana. To su isključivo privatni interesi", smatra Puljak.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas