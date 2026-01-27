Obilježena 82. obljetnica jednog od najtežih nacističkih ratnih zločina u Istri

Komemorativnim skupom pred spomenikom žrtvama Drugog svjetskog rata u Gajani kod Vodnjana u utorak je obilježena 82. obljetnica nacističkog zločina nad civilima u Maloj Gajani, izvijestili su iz vodnjanske Gradske uprave.
Oglas
Vijenac na spomenik položili su predsjednica Saveza udruga antifašista Istarske županije Ada Damjanac i gradonačelnik Vodnjana Igor Orlić koji su podsjetili kako su u kobnoj noći s 26. na 27. siječnja 1944. nacifašistički zločinci ubili 15 mještana Male Gajane, dok su deset žena i deset muškaraca odveli u koncentracijske logore Dachau i Auschwitz, iz kojih se svojim kućama vratilo tek devet žena i jedan muškarac.
U pružanju otpora i borbama protiv njemačkog okupatora s područje Gajane ubijeno je čak 42 osobe.
"S ponosom treba prenositi priču o herojskoj i mučeničkoj žrtvi Gajanaca. Na to nas obavezuje i ovaj popis 42 ubijenih s područja Gajane, tijekom cjelokupne borbe protiv nacizma i fašizma. Njihova su imena zapisana u kamenu, ali i u srcima Vodnjanštine. Herojska priča ovog sela ponos je našeg kraja", rekao je Orlić i podsjetio da isti dan kad se obilježava stradanje Gajane, svijet obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta.
"Sve su to žrtve monstruoznog Hitlerovog plana istrebljenja, koji bi danas neki htjeli relativizirati i opravdati. Ali nema opravdanja. Treba jasno reći tko su bili zločinci, a tko žrtve, tko je u čiju kuću došao da bi je zapalio, a ukućane pobio, a tko je svoju kuću i svoju djecu branio", poručio je gradonačelnik Orlić.
Predsjednica Saveza udruga antifašista Istre Ada Damjanac navela je da se ovaj događaj smatra jednim od najtežih nacističkih ratnih zločina u Istri te je simbol okrutnosti okupatora nad civilnim stanovništvom.
"Nažalost, danas se pojavljuje novi fašizam koji pokušava promijeniti pogled na povijest tako da umanji značaj partizanske borbe i otpora. Antifašizam prikazuju kao nešto negativno ili nevažno i svjesno zanemaruju činjenicu da su partizani i obični ljudi vodili borbu za slobodu, pravdu i osnovna ljudska prava, na čemu se temelji današnje demokratsko društvo", naglasila je Damjanac.
Komemoraciji, koju je predvodio predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista Grada Vodnjana Elvis Marić, nazočili su brojni predstavnici antifašističkih udruga i drugih organizacija koje njeguju tradicije antifašizma.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas