Obilježena 82. obljetnica jednog od najtežih nacističkih ratnih zločina u Istri

"S ponosom treba prenositi priču o herojskoj i mučeničkoj žrtvi Gajanaca. Na to nas obavezuje i ovaj popis 42 ubijenih s područja Gajane, tijekom cjelokupne borbe protiv nacizma i fašizma. Njihova su imena zapisana u kamenu, ali i u srcima Vodnjanštine. Herojska priča ovog sela ponos je našeg kraja", rekao je Orlić i podsjetio da isti dan kad se obilježava stradanje Gajane, svijet obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta.