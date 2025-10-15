Velika promjena na popisu najmoćnijih putovnica svijeta!

Dusko Jaramaz/PIXSELL

Što čini neku putovnicu „moćnom”? Jasan pokazatelj je putna otvorenost – sposobnost da uđete u što više zemalja svijeta bez potrebe za vizom, samo uz ležeran mah putovnicom.

Podijeli

Oglas

Henley Passport Index jedan je od najpoznatijih globalnih ljestvica koje mjere „snagu” putovnica prema tom kriteriju, a prvi put u svojoj 20-godišnjoj povijesti američka putovnica ispala je iz top 10, piše CNN.

Na vrhu ljestvice sada dominiraju azijske putovnice:

Singapur – bezvizni pristup u 193 destinacije širom svijeta

Južna Koreja – 190 destinacija

Japan – 189 destinacija

Sjedinjene Države su, prema najnovijem tromjesečnom izvješću, pale na 12. mjesto, gdje dijele poziciju s Malezijom. Državljani obje zemlje mogu putovati bez vize u 180 od ukupno 227 zemalja i teritorija koje prati Henleyjev indeks.

Hrvatska ispred SAD-a

Prema tom mjerilu, putovnica državljanina SAD-a "vrijedi" manje od hrvatske, koja dijeli osmo mjesto, zajedno s Estonijom, Slovačkom, Slovenijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Ujedinjenim Kraljevstvom. Državljani tih zemalja mogu putovati u 184 država svijeta bez vize.

Ovu ljestvicu izrađuje londonska konzultantska tvrtka Henley & Partners, koja koristi ekskluzivne podatke Međunarodne udruge za zračni promet (IATA). Budući da Henley računa sve zemlje s istim brojem bodova kao jednu poziciju, ukupno 36 zemalja trenutno ima „moćnije” putovnice od američke.

Najmoćnije putovnice u 2025. godini: Singapur – 193 destinacije Južna Koreja – 190 Japan – 189 Njemačka, Italija, Luksemburg, Španjolska, Švicarska – 188 Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Irska, Nizozemska – 187 Grčka, Mađarska, Novi Zeland, Norveška, Portugal, Švedska – 186 Australija, Češka, Malta, Poljska – 185 Hrvatska, Estonija, Slovačka, Slovenija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo – 184 Kanada – 183 Latvija, Lihtenštajn – 182 Island, Litva – 181 Sjedinjene Države, Malezija – 180