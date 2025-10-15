Velika promjena na popisu najmoćnijih putovnica svijeta!

Što čini neku putovnicu „moćnom”? Jasan pokazatelj je putna otvorenost – sposobnost da uđete u što više zemalja svijeta bez potrebe za vizom, samo uz ležeran mah putovnicom.
Henley Passport Index jedan je od najpoznatijih globalnih ljestvica koje mjere „snagu” putovnica prema tom kriteriju, a prvi put u svojoj 20-godišnjoj povijesti američka putovnica ispala je iz top 10, piše CNN.
Na vrhu ljestvice sada dominiraju azijske putovnice:
Singapur – bezvizni pristup u 193 destinacije širom svijeta
Južna Koreja – 190 destinacija
Japan – 189 destinacija
Sjedinjene Države su, prema najnovijem tromjesečnom izvješću, pale na 12. mjesto, gdje dijele poziciju s Malezijom. Državljani obje zemlje mogu putovati bez vize u 180 od ukupno 227 zemalja i teritorija koje prati Henleyjev indeks.
Hrvatska ispred SAD-a
Prema tom mjerilu, putovnica državljanina SAD-a "vrijedi" manje od hrvatske, koja dijeli osmo mjesto, zajedno s Estonijom, Slovačkom, Slovenijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Ujedinjenim Kraljevstvom. Državljani tih zemalja mogu putovati u 184 država svijeta bez vize.
Ovu ljestvicu izrađuje londonska konzultantska tvrtka Henley & Partners, koja koristi ekskluzivne podatke Međunarodne udruge za zračni promet (IATA). Budući da Henley računa sve zemlje s istim brojem bodova kao jednu poziciju, ukupno 36 zemalja trenutno ima „moćnije” putovnice od američke.
Najmoćnije putovnice u 2025. godini:
Singapur – 193 destinacije
Južna Koreja – 190
Japan – 189
Njemačka, Italija, Luksemburg, Španjolska, Švicarska – 188
Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Irska, Nizozemska – 187
Grčka, Mađarska, Novi Zeland, Norveška, Portugal, Švedska – 186
Australija, Češka, Malta, Poljska – 185
Hrvatska, Estonija, Slovačka, Slovenija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo – 184
Kanada – 183
Latvija, Lihtenštajn – 182
Island, Litva – 181
Sjedinjene Države, Malezija – 180
