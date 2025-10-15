Oglas

a gdje je Hrvatska...?

Velika promjena na popisu najmoćnijih putovnica svijeta!

author
N1 Info
|
15. lis. 2025. 09:10
Od 01. sijecnja zahtjev za izradu nove putovnice moci ce se predati elektronskim putem.
Dusko Jaramaz/PIXSELL

Što čini neku putovnicu „moćnom”? Jasan pokazatelj je putna otvorenost – sposobnost da uđete u što više zemalja svijeta bez potrebe za vizom, samo uz ležeran mah putovnicom.

Oglas

Henley Passport Index jedan je od najpoznatijih globalnih ljestvica koje mjere „snagu” putovnica prema tom kriteriju, a prvi put u svojoj 20-godišnjoj povijesti američka putovnica ispala je iz top 10, piše CNN.

Na vrhu ljestvice sada dominiraju azijske putovnice:

Singapur – bezvizni pristup u 193 destinacije širom svijeta

Južna Koreja – 190 destinacija

Japan – 189 destinacija

Sjedinjene Države su, prema najnovijem tromjesečnom izvješću, pale na 12. mjesto, gdje dijele poziciju s Malezijom. Državljani obje zemlje mogu putovati bez vize u 180 od ukupno 227 zemalja i teritorija koje prati Henleyjev indeks.

Hrvatska ispred SAD-a

Prema tom mjerilu, putovnica državljanina SAD-a "vrijedi" manje od hrvatske, koja dijeli osmo mjesto, zajedno s Estonijom, Slovačkom, Slovenijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Ujedinjenim Kraljevstvom. Državljani tih zemalja mogu putovati u 184 država svijeta bez vize.

Ovu ljestvicu izrađuje londonska konzultantska tvrtka Henley & Partners, koja koristi ekskluzivne podatke Međunarodne udruge za zračni promet (IATA). Budući da Henley računa sve zemlje s istim brojem bodova kao jednu poziciju, ukupno 36 zemalja trenutno ima „moćnije” putovnice od američke.

Najmoćnije putovnice u 2025. godini:

Singapur – 193 destinacije

Južna Koreja – 190

Japan – 189

Njemačka, Italija, Luksemburg, Španjolska, Švicarska – 188

Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Irska, Nizozemska – 187

Grčka, Mađarska, Novi Zeland, Norveška, Portugal, Švedska – 186

Australija, Češka, Malta, Poljska – 185

Hrvatska, Estonija, Slovačka, Slovenija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo – 184

Kanada – 183

Latvija, Lihtenštajn – 182

Island, Litva – 181

Sjedinjene Države, Malezija – 180

Teme
Hrvatska SAD SAD putovnica hrvatska putovnica putovnice

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ