Obuljen Koržinek: Nikakve dimne zavjese mi ne dižemo

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek odbacila je u ponedjeljak ocjenu glavne europske tužiteljice Laure Kovesi da Vlada stvara 'dimnu zavjesu' kada govori da EPPO nije nadležan za istragu moguće pronevjere novca na Geodetskom fakultetu u slučaju 3D snimanja zgrada nakon potresa.

“Ja ne bih stavila naglasak na taj dio izjave. Mislim da je njena izjava u cijelosti potvrdila ono što i mi cijelo vrijeme govorimo. Ponovit ću, naša Vlada je donijela odluku o uspostavi i priključenju mehanizmu europskog tužiteljstva i podržavamo rad europskog tužiteljstva u RH. Međutim, budući da je u priopćenju EPPO-a navedeno da se za ovaj dio posla koji se tiče 3D skeniranja koristio europski novac, mi smo bili dužni upozoriti da se tu radi o nacionalnim sredstvima. Nikakve dimne zavjese mi ne dižemo”, istaknula je.

Vladi je, naglašava ministrica, u interesu da se istraži ako je bilo tko u toj krizi zloupotrijebio ili namjeravao zloupotrijebiti sredstva namijenjena za obnovu i hitne mjere.

“Meni je u interesu da se govori o postignućima Ministarstva i da afirmiramo taj, ja bih rekla, zaista povijesni napor struke, a ne da se, zato što je netko na nekom fakultetu, očito postoji sumnja, zloupotrijebio nekakve novce, baca sjena na cijeli proces obnove. Dakle, meni je najviše u interesu da se to istraži, ali moram reći da su mehanizmi kontrole u Ministarstvu funkcionirali, provjereno je da nam je sve ono što smo naručili i isporučeno i da ništa nije preplaćeno”, kazala je. Radilo se, ističe, u žurnim okolnostima i trebalo je brzo donositi odluke. “Podsjetit ću da smo samo dva dana nakon potresa počeli s 3D snimanjima zgrada, a to kako su oni trošili ta sredstva, to je predmet izvida”, poručila je nakon sjednice Savjeta za obnovu..

Pitanje nadležnosti EPPO-a u ovom slučaju nije željela komentirati.

“Međutim, ono što mogu reći je da meni zaista ne treba, barem meni osobno, nikakva dimna zavjesa ni od koga. Mi smo odgovorno u teškim vremenima donosili odluke, proveli povijesnu obnovu, preuzeli ogromnu odgovornost i državnu imovinu i zgrade Grada Zagreba i kompletnu javnu infrastrukturu kulturnih dobara u širem okrugu Zagreba i zato uvijek ističem da je meni u interesu da se govori o tome, a da se istraži i sankcionira ako je bilo tko pokušao zloupotrijebiti tu situaciju krize za neki osobni probitak”, kazala je Obuljen Koržinek.

Na pitanje znači li to da onda nema ništa protiv da to istraži EPPO, ministrica je ponovila kako je Vladi u interesu da svatko unutar svojih nadležnosti istraži ako je netko pokušao zloupotrijebiti ovu situaciju.

“Neka se istraži tko treba istražiti, ovdje se radi o nacionalnim sredstvima. To stvarno nisu pitanja za mene nego za ministra pravouđas, odnosno sudove, tužiteljstva. Koliko ja znam, oni su svi stalno u kontaktu i sigurna sam da će naći rješenje koje je jedino ispravno”, dodala je upitana hoće li država pokretati neke korake pred europskim sudom kako bi se ispitala nadležnost EPPO-a u ovom slučaju, a na što je Vladu i sve one koji sumnjaju u to uputila Kovesi. Obuljen Koržinek ne vidi zašto bi bila stranci teret pred izbore.

“Ja osam godina odgovorno radim svoj posao, u ovom konkretnom slučaju nemam nikakvih sumnji jer osobno niti sam u ičemu sudjelovala niti je to bio uopće neki proces u koje sam ja donosila odluke. Ne osjećam nikakvu uznemirenost, najzainteresiranija sam da se ovaj proces izvida dovede do kraja, da se utvrdi je li netko pokušao zloupotrijebiti situaciju krize i žurnog donošenja odluka na bilo koji način”, naglasila je.

