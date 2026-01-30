Oglas

Zbog skupa EPP-a

Očekuje se kaos u prometu: Bit će zastoja u ovim dijelovima Zagreba

30. sij. 2026. 09:29
01.12.2025., Zagreb - Prvi radni dan nakon ponovnog uspostavljanja prometa Slavonskom u oba smijera, promet kod Vjesnikovog nebodera je zbog uvedenih ogranicenja pod pojacanim nadzorom policije i prometnih redara. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Dvodnevan neformalan skup čelnika Europske pučke stranke (EPP), najveće europske političke grupacije, počinje danas u Zagrebu, gdje stižu brojni predsjednici država i vlada i čelnici europskih institucija koji će iza zatvorenih vrata razgovarati o ključnim izazovima pred Europom današnjice i transatlantskim odnosima.

Iz Policijske uprave zagrebačke zaVečernji su objasnili kakva će biti regulacija.

"Slobodni smo Vas obavijestiti da će policijski službenici Policijske uprave zagrebačke povremeno na području južnog i centralnog dijela grada Zagreba fizički upravljati prometom na određenim dionicama cesta, pri čemu su mogući kraći zastoji, ali se ne očekuju znatniji poremećaji u odvijanju cestovnog prometa. Također, ovim putem molimo sve građane, odnosno sudionike u prometu, za razumijevanje i strpljenje te pridržavanje uputa policijskih službenika na terenu", kazali su.

O potencijalnim obustavama javnog prijevoza Večernji je poslao upit ZET-u. Poručili su da očekuju kratkotrajne prekide prometa u trenucima kad će kroz grad prolaziti kolona pod pratnjom.

