BESPLATNO U 52 grada i općine
Od 10 do 226 eura: Gdje su najjeftiniji, a gdje najskuplji vrtići u Hrvatskoj
Prije četiri godine u samo četiri grada i 22 općine u Hrvatskoj pohađanje dječjeg vrtića bilo je besplatno za svu djecu. Danas je vrtić besplatan za svu djecu u 17 gradova i 35 općina. Besplatan u smislu da jedinice lokalne samouprave u cijelosti pokrivaju cijenu vrtića, a roditelji nemaju ikakve troškove.
Prema podacima Ministarstva demografije i useljeništva koji se nalaze u tablici Demografske mjere jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2026. godini dostupnoj OVDJE, sedamnaest gradova u kojima je vrtić besplatan su: Biograd na Moru, Cres, Čabar, Jastrebarsko, Mali Lošinj, Nin, Novalja, Obrovac, Pag, Ploče, Pula, Sinj, Sisak, Slavonski Brod, Umag, Velika Gorica i Vrlika.
U Labinu i Opatiji vrtići su besplatni za drugo i treće dijete, a u 83 grada roditelji su oslobođeni plaćanja participacije za treće dijete.
Tri grada odustala, dva se pridružila
Kada smo prošloga ljeta pisali o istoj temi, vrtići su bili besplatni u 18 gradova. Nakon lanjskih lokalnih izbora, od te demografske mjere odustale novoizabrane vlasti u Belišću, Vukovaru i Trilju obrazlažući to prevelikim izdacima za gradski proračun. No skupini gradova s besplatnim vrtićima u međuvremenu su se pridružili Mali Lošinj i Pula.
Također, prema istom izvoru Ministarstva demografije i useljeništva, 35 općina u kojima su vrtići besplatni za svu djecu su: Bale, Baška, Baška Voda, Biskupija, Bogdanovci, Brela, Brod Moravice, Čeminac, Draž, Dvor, Gola, Gradina, Ivankovo, Jasenovac, Karlobag, Kneževi Vinogradi, Koška, Lipovljani, Lopar, Magadenovac, Markušica, Nijemci, Okrug, Orle, Otok, Pisarovina, Podgora, Pojezerje, Povljana, Saborsko, Sokolovac, Stupnik, Unešić, Vir i Vrsi.
Od samo 10 do čak 226 eura mjesečno
S druge strane, U osam gradova i 53 općine cijena vrtića za prvo dijete viša je od 130 eura ili nekadašnjih tisuću kuna.
Daleko najviše iznose plaćaju roditelji djece u dvjema općinama u Brodsko-posavskoj županiji - Sibinju i Klakaru. U općini Sibinj cijena vrtića za prvo dijete iznosi čak 226 eura, za drugo 113 eura, a za treće 67 eura. Imaju li roditelji ondje troje vrtićke djece, za njih moraju platiti čak 406 eura mjesečno.
U Klakaru je cijena vrtića za prvo dijete nešto niža nego u Sibinju - 220 eura, ali su cijene za drugo i treće dijete znatno više - 150 i 80 eura. Pa ako ondje roditelji imaju troje djece u vrtiću, za njih plaćaju čak 450 eura mjesečno.
Najniža cijena vrtića je u Zdencima, općini nadomak Orahovice - 10 eura za svako dijete te u Gradu Zagrebu gdje za prvo i drugo dijete roditelji plaćaju 19 eura, dok je za treće dijete vrtić besplatan.
Gdje je pohađanje vrtića najskuplje?
Gradovi s najvišom cijenom dječjeg vrtića u ovoj pedagoškoj godini su Krapina (168 eura), Varaždinske Toplice (150 eura), Zabok, Klanjec i Donja Stubica (svi po 132 eura), Buje (131 euro) te Buzet i Pazin (130 eura).
Ovo su deset jedinica lokalne samouprave (devet općina i grad Krapina) s najvišim cijenama vrtića za prvo dijete:
Sibinj (Brodsko-posavska županija) 226 eura
Klakar (Brodsko-posavska županija) 220 eura
Jesenje (Krapinsko-zagorska županija) 196 eura
Breznički Hum (Varaždinska županija) 192 eura
Krapina 168 eura
Luka (Zagrebačka županija) 164 eura
Radoboj (Krapinsko-zagorska županija) 176 eura
Ljubeščica (Varaždinska županija) 160 eura
Budinščina (Krapinsko-zagorska županija) 156 eura
Klinča Sela (Zagrebačka županija) 153 eura
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