Od 10 do 226 eura: Gdje su najjeftiniji, a gdje najskuplji vrtići u Hrvatskoj

Kada smo prošloga ljeta pisali o istoj temi, vrtići su bili besplatni u 18 gradova. Nakon lanjskih lokalnih izbora, od te demografske mjere odustale novoizabrane vlasti u Belišću, Vukovaru i Trilju obrazlažući to prevelikim izdacima za gradski proračun. No skupini gradova s besplatnim vrtićima u međuvremenu su se pridružili Mali Lošinj i Pula.