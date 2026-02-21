Nećete vjerovati koliko rijetko Hrvati peru zube: Evo koja regija je na dnu po broju posjeta stomatologu

Četvrtina djece u Hrvatskoj ima stomatološki problem, dok u nekim vrtićima i školama djeca još uvijek nemaju osigurano svakodnevno pranje zubi. Nacionalni preventivni program zaštite oralnog zdravlja, koji se provodi do 2027., pokazuje pozitivne rezultate: kep indeks kod djece smanjen je s 4,3 na 2,9, što pokazuje poboljšanje oralne higijene i usvajanje zdravih navika.