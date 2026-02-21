Oglas

alarmantno stanje

Nećete vjerovati koliko rijetko Hrvati peru zube: Evo koja regija je na dnu po broju posjeta stomatologu

author
N1 Info
|
21. velj. 2026. 22:46
Pranje zuba
Ilustracija / Unsplash

Samo 40% Slavonaca jednom godišnje posjeti stomatologa, a četvrtina djece ima stomatološki problem.

Oglas

Podaci pokazuju da stanovnici istoka Hrvatske nedovoljno brinu o oralnoj higijeni. Samo 40% građana jednom godišnje posjeti stomatologa, a prosječno Hrvati zube peru jednom u pet dana. Svaki četvrti muškarac zube pere isključivo prije posjeta zubaru, piše Dnevnik.hr.

Četvrtina djece u Hrvatskoj ima stomatološki problem, dok u nekim vrtićima i školama djeca još uvijek nemaju osigurano svakodnevno pranje zubi. Nacionalni preventivni program zaštite oralnog zdravlja, koji se provodi do 2027., pokazuje pozitivne rezultate: kep indeks kod djece smanjen je s 4,3 na 2,9, što pokazuje poboljšanje oralne higijene i usvajanje zdravih navika.

Oralne bolesti spadaju među najčešća kronična zdravstvena stanja i mogu značajno utjecati na opće zdravlje. Teški oblici parodontoze povezani su s kardiovaskularnim problemima, hipertenzijom i povećanim rizikom od akutnih kardiovaskularnih događaja.

Stručnjaci ističu da je preventiva najvažnija: pravovremenim učenjem i njegom zubi moguće je izbjeći veće zdravstvene probleme i financijske troškove. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, oralne bolesti pogađaju 3,7 milijardi ljudi širom svijeta.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
oralna higijena stomatolog stomatologija zubi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ