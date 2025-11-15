Od danas vrijede zimski uvjeti na cestama, podsjećamo što sve morate imati

Novčanom kaznom u iznosu od 660 do 1990 eura kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu. Za taj prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 190 do 660 eura i odgovorna osoba u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i regionalne samouprave.